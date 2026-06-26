Max Pezzali, la possibile scaletta del concerto a Bologna

max pezzali a bologna, la possibile scaletta dei concerti

Il 23 e il 24 giugno il cantautore si è esibito allo stadio Olimpico di Roma. Dopo i due appuntamenti, l’artista ha raccontato sul suo profilo Instagram: “Sono state due serate difficili da credere, io non so cosa sta accadendo tra noi negli ultimi tempi ma ogni anno Roma cresce sempre di più, diventate sempre di più. Due Olimpico colmi di persone e di storie più un cuore pieno di gratitudine, la stessa che non può che farmi ritornare da voi il prima possibile”. Sabato 27 e domenica 28 giugno Max Pezzali proseguirà la tournée con gli appuntamenti live in programma allo stadio Dall’Ara, questo l’indirizzo: via Andrea Costa, 174, 40134, Bologna. Stando a quanto comunicato dal sito di Ticketone, i concerti avranno inizio alle ore 21.00. Al momento l’artista non ha rilasciato anticipazioni sulle possibili scalette, attesi i suoi grandi successi. Secondo quanto comunicato da Setlist, questi i brani proposti il 7 giugno al concerto di Lignano Sabbiadoro:

Tieni il tempo

Bella vera

La lunga estate caldissima

Sei un mito

Viaggio al centro del mondo

La regola dell’amico / Disco Inferno

L’universo tranne noi

Ci sono anch’io

Hanno ucciso l’Uomo Ragno

Non me la menare

Rotta x casa di Dio

Cumuli

Un giorno così / Senza averti qui

Ti sento vivere

Eccoti

Una canzone d’amore

La regina del celebrità

Nella notte

Io ci sarò

Come mai

Nessun rimpianto

La dura legge del gol

Gli anni

Lo strano percorso / Grazie mille

Nord sud ovest est

Tieni il tempo

Con un deca