Max Pezzali, la possibile scaletta del concerto a Bologna

Dopo i concerti di Bologna, Max Pezzali continuerà la tournée esibendosi allo stadio Franco Scoglio di Messina, allo stadio San Nicola di Bari, allo stadio Euganeo di Padova e allo stadio San Siro di Milano. Inoltre, a fine anno Max Pezzali tornerà in concerto con il tour in programma nei palazzetti. Annunciati appuntamenti nelle città di Milano, Roma e Torino
Doppio appuntamento allo stadio Dall’Ara. Il 27 e il 28 giugno Max Pezzali porterà la sua musica a Bologna, ecco tutto quello che c’è da sapere sugli attesi show: dall’orario di inizio alle canzoni che potrebbero essere proposte.
max pezzali a bologna, la possibile scaletta dei concerti
Il 23 e il 24 giugno il cantautore si è esibito allo stadio Olimpico di Roma. Dopo i due appuntamenti, l’artista ha raccontato sul suo profilo Instagram: “Sono state due serate difficili da credere, io non so cosa sta accadendo tra noi negli ultimi tempi ma ogni anno Roma cresce sempre di più, diventate sempre di più. Due Olimpico colmi di persone e di storie più un cuore pieno di gratitudine, la stessa che non può che farmi ritornare da voi il prima possibile”. Sabato 27 e domenica 28 giugno Max Pezzali proseguirà la tournée con gli appuntamenti live in programma allo stadio Dall’Ara, questo l’indirizzo: via Andrea Costa, 174, 40134, Bologna. Stando a quanto comunicato dal sito di Ticketone, i concerti avranno inizio alle ore 21.00. Al momento l’artista non ha rilasciato anticipazioni sulle possibili scalette, attesi i suoi grandi successi. Secondo quanto comunicato da Setlist, questi i brani proposti il 7 giugno al concerto di Lignano Sabbiadoro:
- Tieni il tempo
- Bella vera
- La lunga estate caldissima
- Sei un mito
- Viaggio al centro del mondo
- La regola dell’amico / Disco Inferno
- L’universo tranne noi
- Ci sono anch’io
- Hanno ucciso l’Uomo Ragno
- Non me la menare
- Rotta x casa di Dio
- Cumuli
- Un giorno così / Senza averti qui
- Ti sento vivere
- Eccoti
- Una canzone d’amore
- La regina del celebrità
- Nella notte
- Io ci sarò
- Come mai
- Nessun rimpianto
- La dura legge del gol
- Gli anni
- Lo strano percorso / Grazie mille
- Nord sud ovest est
- Tieni il tempo
- Con un deca
Approfondimento
Max Pezzali in concerto a Roma, una macchina del tempo a cielo aperto
Dopo i concerti di Bologna, Max Pezzali continuerà il tour esibendosi allo stadio Franco Scoglio di Messina, allo stadio San Nicola di Bari, allo stadio Euganeo di Padova e allo stadio San Siro di Milano. Ecco i prossimi concerti:
- 1 luglio 2026 - Stadio F. Scoglio di Messina
- 2 luglio 2026 - Stadio F. Scoglio di Messina
- 5 luglio 2026 - Stadio San Nicola di Bari
- 8 luglio 2026 - Stadio Euganeo di Padova
- 9 luglio 2026 - Stadio Euganeo di Padova
- 11 luglio 2026 - Stadio San Siro di Milano
- 12 luglio 2026 - Stadio San Siro di Milano
A fine anno Max Pezzali tornerà in concerto con il tour in programma nei palazzetti. Annunciati appuntamenti nelle città di Milano, Roma e Torino. Questo il calendario con gli spettacoli in programma:
- 22 dicembre 2026, Milano - Unipol Dome
- 23 dicembre 2026, Milano - Unipol Dome
- 26 dicembre 2026, Milano - Unipol Dome
- 27 dicembre 2026, Milano - Unipol Dome
- 29 dicembre 2026, Milano - Unipol Dome
- 30 dicembre 2026, Milano - Unipol Dome
- 16 gennaio 2026, Roma - Palazzo dello Sport
- 17 gennaio 2026, Roma - Palazzo dello Sport
- 13 marzo 2027, Torino - Inalpi Arena
- 14 marzo 2027, Torino - Inalpi Arena