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Caparezza in concerto a Firenze, la possibile scaletta

Musica

Matteo Rossini

©Kika Press

Dopo il concerto di Firenze, Caparezza proseguirà la tournée esibendosi in numerose città italiane: da Mantova a Caserta passando per Bologna, Milano, Genova, Lecce e Catania

Caparezza ha dato il via al suo tour estivo in programma in numerose città italiane. Il 27 giugno il rapper e cantautore si esibirà a Firenze. Ecco tutto quello che c’è da sapere sull’atteso spettacolo: dall’orario di inizio ai brani che potrebbero essere proposti.

caparezza a firenze, la possibile scaletta

Sabato 27 giugno Caparezza salirà sul palco dell’Ippodromo del Visarno, attese migliaia di persone. Stando a quanto comunicato dal sito di Ticketone, lo spettacolo avrà inizio alle ore 21.00. Al momento l’artista non ha rilasciato anticipazioni sulla possibile scaletta della serata, attesi i suoi brani più popolari e quelli tratti dall’ultimo album Orbit Orbit uscito nel 2026 e accompagnato da un fumetto. Secondo quanto rilanciato da Setlist, queste le canzoni eseguite al concerto del 20 giugno:

  • Il banditore
  • Il pianeta delle idee
  • Io sono il viaggio
  • El sendero
  • A comic book saved my life
  • Gli occhi della mente
  • Mica Van Gogh
  • Vengo dalla Luna
  • Ti fa stare bene
  • Pathosfera
  • China Town
  • Darktar
  • Come la musica elettronica
  • La scelta
  • Abiura di me
  • La fine di Gaia
  • Curiosity (oltre il bagliore)
  • Una chiave
  • Fuori dal tunnel
  • Vieni a ballare in Puglia

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Dopo il concerto di Firenze, Caparezza proseguirà la tournée esibendosi in numerose città italiane: da Mantova a Caserta passando per Bologna, Milano, Genova, Lecce e Catania. Questo il calendario completo con tutti i prossimi appuntamenti live:

  • 04 LUGLIO - MANTOVA - MANTOVA SUMMER FESTIVAL
  • 07 LUGLIO - BOLOGNA - SEQUOIE MUSIC PARK
  • 08 LUGLIO - BOLOGNA - SEQUOIE MUSIC PARK
  • 11 LUGLIO - COLLEGNO (TO) - FLOWERS FESTIVAL
  • 12 LUGLIO - PADOVA - SHERWOOD FESTIVAL
  • 15 LUGLIO - MILANO - PARCO DELLA MUSICA DI MILANO
  • 17 LUGLIO - SERVIGLIANO (FM) - NOSOUND FEST
  • 18 LUGLIO - FRANCAVILLA (CH) - SHOCKWAVE FESTIVAL 
  • 24 LUGLIO - GENOVA - BALENA FESTIVAL
  • 25 LUGLIO - CATTOLICA (RN) - ARENA DELLA REGINA
  • 01 AGOSTO - CAMPOBASSO – AREA EVENTI NUOVO ROMAGNOLI
  • 05 AGOSTO - LECCE - OVERSOUND MUSIC FESTIVAL
  • 07 AGOSTO - CATANIA - SOTTO IL VULCANO FEST
  • 08 AGOSTO - PALERMO - DREAM POP FESTIVAL
  • 12 AGOSTO - CINQUALE (MS) - VIBES SUMMER FESTIVAL
  • 13 AGOSTO - BRESCIA - FESTA DI RADIO ONDA D’URTO
  • 16 AGOSTO - MAJANO (UD) - FESTIVAL DI MAJANO
  • 22 AGOSTO - ALGHERO (SS) - ALGUER SUMMER FESTIVAL
  • 04 SETTEMBRE - BARI - OVERSOUND MUSIC FESTIVAL
  • 05 SETTEMBRE - CASERTA - REGGIA DI CASERTA, PIAZZA

 

Nel corso degli anni Caparezza ha collezionato numerosi successi, tra i suoi album più acclamati troviamo sicuramente Verità supposte, Le dimensioni del mio caos, Museica e Prisoners 709. Per quanto riguarda i brani, citiamo Fuori dal tunnel, Vengo dalla Luna, Vieni a ballare in Puglia, Non me lo posso permettere, Ti fa stare bene e La scelta. Spazio anche alle collaborazioni: da La guerra del sale con Daniele Silvestri a Ci vuole molto coraggio con gli Ex-Otago.

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©Getty

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