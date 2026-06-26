Caparezza in concerto a Firenze, la possibile scaletta

Dopo il concerto di Firenze, Caparezza proseguirà la tournée esibendosi in numerose città italiane: da Mantova a Caserta passando per Bologna, Milano, Genova, Lecce e Catania
Caparezza ha dato il via al suo tour estivo in programma in numerose città italiane. Il 27 giugno il rapper e cantautore si esibirà a Firenze. Ecco tutto quello che c’è da sapere sull’atteso spettacolo: dall’orario di inizio ai brani che potrebbero essere proposti.
caparezza a firenze, la possibile scaletta
Sabato 27 giugno Caparezza salirà sul palco dell’Ippodromo del Visarno, attese migliaia di persone. Stando a quanto comunicato dal sito di Ticketone, lo spettacolo avrà inizio alle ore 21.00. Al momento l’artista non ha rilasciato anticipazioni sulla possibile scaletta della serata, attesi i suoi brani più popolari e quelli tratti dall’ultimo album Orbit Orbit uscito nel 2026 e accompagnato da un fumetto. Secondo quanto rilanciato da Setlist, queste le canzoni eseguite al concerto del 20 giugno:
- Il banditore
- Il pianeta delle idee
- Io sono il viaggio
- El sendero
- A comic book saved my life
- Gli occhi della mente
- Mica Van Gogh
- Vengo dalla Luna
- Ti fa stare bene
- Pathosfera
- China Town
- Darktar
- Come la musica elettronica
- La scelta
- Abiura di me
- La fine di Gaia
- Curiosity (oltre il bagliore)
- Una chiave
- Fuori dal tunnel
- Vieni a ballare in Puglia
Approfondimento
Caparezza, l'album Orbit Orbit: "La sola libertà è l'immaginazione"
Dopo il concerto di Firenze, Caparezza proseguirà la tournée esibendosi in numerose città italiane: da Mantova a Caserta passando per Bologna, Milano, Genova, Lecce e Catania. Questo il calendario completo con tutti i prossimi appuntamenti live:
- 04 LUGLIO - MANTOVA - MANTOVA SUMMER FESTIVAL
- 07 LUGLIO - BOLOGNA - SEQUOIE MUSIC PARK
- 08 LUGLIO - BOLOGNA - SEQUOIE MUSIC PARK
- 11 LUGLIO - COLLEGNO (TO) - FLOWERS FESTIVAL
- 12 LUGLIO - PADOVA - SHERWOOD FESTIVAL
- 15 LUGLIO - MILANO - PARCO DELLA MUSICA DI MILANO
- 17 LUGLIO - SERVIGLIANO (FM) - NOSOUND FEST
- 18 LUGLIO - FRANCAVILLA (CH) - SHOCKWAVE FESTIVAL
- 24 LUGLIO - GENOVA - BALENA FESTIVAL
- 25 LUGLIO - CATTOLICA (RN) - ARENA DELLA REGINA
- 01 AGOSTO - CAMPOBASSO – AREA EVENTI NUOVO ROMAGNOLI
- 05 AGOSTO - LECCE - OVERSOUND MUSIC FESTIVAL
- 07 AGOSTO - CATANIA - SOTTO IL VULCANO FEST
- 08 AGOSTO - PALERMO - DREAM POP FESTIVAL
- 12 AGOSTO - CINQUALE (MS) - VIBES SUMMER FESTIVAL
- 13 AGOSTO - BRESCIA - FESTA DI RADIO ONDA D’URTO
- 16 AGOSTO - MAJANO (UD) - FESTIVAL DI MAJANO
- 22 AGOSTO - ALGHERO (SS) - ALGUER SUMMER FESTIVAL
- 04 SETTEMBRE - BARI - OVERSOUND MUSIC FESTIVAL
- 05 SETTEMBRE - CASERTA - REGGIA DI CASERTA, PIAZZA
Nel corso degli anni Caparezza ha collezionato numerosi successi, tra i suoi album più acclamati troviamo sicuramente Verità supposte, Le dimensioni del mio caos, Museica e Prisoners 709. Per quanto riguarda i brani, citiamo Fuori dal tunnel, Vengo dalla Luna, Vieni a ballare in Puglia, Non me lo posso permettere, Ti fa stare bene e La scelta. Spazio anche alle collaborazioni: da La guerra del sale con Daniele Silvestri a Ci vuole molto coraggio con gli Ex-Otago.
Approfondimento
Caparezza, testo e significato della canzone Io sono il viaggio
©Getty
I 15 concerti più attesi dell'estate 2026: da Vasco Rossi a Bad Bunny
Un’estate piena di concerti: dal nuovo tour negli stadi di Vasco Rossi al maxi appuntamento di Ultimo a Tor Vergata passando per il ritorno di Ricky Martin. Attesi anche Irama allo stadio San Siro di Milano, gli Ateez all’Ippodromo Capannelle di Roma e i 5ive al Parco della Musica di Milano