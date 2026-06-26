Caparezza in concerto a Firenze, la possibile scaletta

Caparezza ha dato il via al suo tour estivo in programma in numerose città italiane. Il 27 giugno il rapper e cantautore si esibirà a Firenze . Ecco tutto quello che c’è da sapere sull’atteso spettacolo: dall’orario di inizio ai brani che potrebbero essere proposti.

caparezza a firenze, la possibile scaletta

Sabato 27 giugno Caparezza salirà sul palco dell’Ippodromo del Visarno, attese migliaia di persone. Stando a quanto comunicato dal sito di Ticketone, lo spettacolo avrà inizio alle ore 21.00. Al momento l’artista non ha rilasciato anticipazioni sulla possibile scaletta della serata, attesi i suoi brani più popolari e quelli tratti dall’ultimo album Orbit Orbit uscito nel 2026 e accompagnato da un fumetto. Secondo quanto rilanciato da Setlist, queste le canzoni eseguite al concerto del 20 giugno:

Il banditore

Il pianeta delle idee

Io sono il viaggio

El sendero

A comic book saved my life

Gli occhi della mente

Mica Van Gogh

Vengo dalla Luna

Ti fa stare bene

Pathosfera

China Town

Darktar

Come la musica elettronica

La scelta

Abiura di me

La fine di Gaia

Curiosity (oltre il bagliore)

Una chiave

Fuori dal tunnel

Vieni a ballare in Puglia