Eros Ramazzotti a Torino, la possibile scaletta del concerto

eros ramazzotti, la possibile scaletta del concerto a torino

Nelle ultime settimane Eros Ramazzotti ha girato l’Italia esibendosi in numerose città: da Milano a Bari passando per Roma e Messina. Sabato 27 giugno il cantautore chiuderà la sua tournée con lo show in programma sul palco dell’Allianz Stadium, questo l’indirizzo: corso Gaetano Scirea, 50, 10151, Torino. Secondo quanto comunicato dal sito di Ticketone, il concerto avrà inizio alle ore 21.00. Al momento l’artista non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali sulla possibile scaletta della serata, attesi i suoi successi più iconici. Questi i brani eseguiti il 9 giugno al concerto allo stadio San Siro di Milano:

1. Taxi Story

2. Un’emozione per sempre

3. Un cuore con le ali

4. I belong to you

5. Stella gemella

6. L’Aurora

7. Adesso tu

8. Una storia importante

9. Quanto amore sei con Giorgia

10. Cantico

11. Più che puoi

12. Dove c’è musica

13. La luce buona delle stelle

14. Il mio giorno preferito

15. Come nei film con Max Pezzali

16. Se bastasse

17. Musica è

18. Un’altra te

19. Buona stella con Elisa

20. Terra promessa

21. Fuoco nel fuoco

22. Cose della vita

23. Un attimo di pace

24. Più bella cosa