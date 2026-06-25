Eros Ramazzotti a Torino, la possibile scaletta del concerto

Nel maggio del prossimo anno l’artista tornerà a esibirsi in Italia con quattro appuntamenti nei palazzetti. Concerti previsti all’Unipol Dome di Milano, all’Unipol Arena di Bologna, al Nelson Mandela Forum di Firenze e all’Inalpi Arena di Torino
Ultimo appuntamento con il tour negli stadi. Il 27 giugno Eros Ramazzotti sarà in concerto all’Allianz Stadium di Torino. Ecco tutto quello che c’è da sapere sull’atteso spettacolo della voce di Più bella cosa: dall’orario di inizio alle canzoni che potrebbero essere proposte.
eros ramazzotti, la possibile scaletta del concerto a torino
Nelle ultime settimane Eros Ramazzotti ha girato l’Italia esibendosi in numerose città: da Milano a Bari passando per Roma e Messina. Sabato 27 giugno il cantautore chiuderà la sua tournée con lo show in programma sul palco dell’Allianz Stadium, questo l’indirizzo: corso Gaetano Scirea, 50, 10151, Torino. Secondo quanto comunicato dal sito di Ticketone, il concerto avrà inizio alle ore 21.00. Al momento l’artista non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali sulla possibile scaletta della serata, attesi i suoi successi più iconici. Questi i brani eseguiti il 9 giugno al concerto allo stadio San Siro di Milano:
1. Taxi Story
2. Un’emozione per sempre
3. Un cuore con le ali
4. I belong to you
5. Stella gemella
6. L’Aurora
7. Adesso tu
8. Una storia importante
9. Quanto amore sei con Giorgia
10. Cantico
11. Più che puoi
12. Dove c’è musica
13. La luce buona delle stelle
14. Il mio giorno preferito
15. Come nei film con Max Pezzali
16. Se bastasse
17. Musica è
18. Un’altra te
19. Buona stella con Elisa
20. Terra promessa
21. Fuoco nel fuoco
22. Cose della vita
23. Un attimo di pace
24. Più bella cosa
Approfondimento
Eros Ramazzotti concerto allo stadio Olimpico, una notte di emozioni
Dopo la conclusione della tournée negli stadi, il cantautore porterà la sua musica in giro per il mondo. Nel maggio del prossimo anno l’artista tornerà a esibirsi in Italia con quattro appuntamenti nei palazzetti. Concerti previsti all’Unipol Dome di Milano, all’Unipol Arena di Bologna, al Nelson Mandela Forum di Firenze e all’Inalpi Arena di Torino. Questo il calendario completo con tutti i dettagli degli show:
- 7 Maggio 2027 - Milano, Unipol Dome
- 11 Maggio 2027 - Bologna, Unipol Arena
- 13 Maggio 2027 - Firenze, Nelson Mandela Forum
- 15 Maggio 2027 - Torino - Inalpi Arena
Nel novembre del 2025 Eros Ramazzotti ha pubblicato Una storia importante, uscito a circa tre anni di distanza dal precedente lavoro Battito infinito e arrivato al primo posto della classifica settimanale FIMI degli album più venduti in Italia. Tra i suoi lavori più acclamati ricordiamo anche Nuovi eroi, Dove c’è musica, Stilelibero, 9, Calma apparente e Noi.
Approfondimento
Eros Ramazzotti ritorna a San Siro, festa con Giorgia, Elisa e Pezzali
©Getty
I 15 concerti più attesi dell'estate 2026: da Vasco Rossi a Bad Bunny
Un’estate piena di concerti: dal nuovo tour negli stadi di Vasco Rossi al maxi appuntamento di Ultimo a Tor Vergata passando per il ritorno di Ricky Martin. Attesi anche Irama allo stadio San Siro di Milano, gli Ateez all’Ippodromo Capannelle di Roma e i 5ive al Parco della Musica di Milano