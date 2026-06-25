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Eros Ramazzotti a Torino, la possibile scaletta del concerto

Musica

Matteo Rossini

©Kika Press

Nel maggio del prossimo anno l’artista tornerà a esibirsi in Italia con quattro appuntamenti nei palazzetti. Concerti previsti all’Unipol Dome di Milano, all’Unipol Arena di Bologna, al Nelson Mandela Forum di Firenze e all’Inalpi Arena di Torino

Ultimo appuntamento con il tour negli stadi. Il 27 giugno Eros Ramazzotti sarà in concerto all’Allianz Stadium di Torino. Ecco tutto quello che c’è da sapere sull’atteso spettacolo della voce di Più bella cosa: dall’orario di inizio alle canzoni che potrebbero essere proposte.

eros ramazzotti, la possibile scaletta del concerto a torino

Nelle ultime settimane Eros Ramazzotti ha girato l’Italia esibendosi in numerose città: da Milano a Bari passando per Roma e Messina. Sabato 27 giugno il cantautore chiuderà la sua tournée con lo show in programma sul palco dell’Allianz Stadium, questo l’indirizzo: corso Gaetano Scirea, 50, 10151, Torino. Secondo quanto comunicato dal sito di Ticketone, il concerto avrà inizio alle ore 21.00. Al momento l’artista non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali sulla possibile scaletta della serata, attesi i suoi successi più iconici. Questi i brani eseguiti il 9 giugno al concerto allo stadio San Siro di Milano:

 

1. Taxi Story

2. Un’emozione per sempre

3. Un cuore con le ali

4. I belong to you

5. Stella gemella

6. L’Aurora

7. Adesso tu

8. Una storia importante

9. Quanto amore sei con Giorgia

10. Cantico

11. Più che puoi

12. Dove c’è musica

13. La luce buona delle stelle

14. Il mio giorno preferito

15. Come nei film con Max Pezzali

16. Se bastasse

17. Musica è

18. Un’altra te

19. Buona stella con Elisa

20. Terra promessa

21. Fuoco nel fuoco

22. Cose della vita

23. Un attimo di pace

24. Più bella cosa

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Dopo la conclusione della tournée negli stadi, il cantautore porterà la sua musica in giro per il mondo. Nel maggio del prossimo anno l’artista tornerà a esibirsi in Italia con quattro appuntamenti nei palazzetti. Concerti previsti all’Unipol Dome di Milano, all’Unipol Arena di Bologna, al Nelson Mandela Forum di Firenze e all’Inalpi Arena di Torino. Questo il calendario completo con tutti i dettagli degli show:

  • 7 Maggio 2027 - Milano, Unipol Dome
  • 11 Maggio 2027 - Bologna, Unipol Arena
  • 13 Maggio 2027 - Firenze, Nelson Mandela Forum
  • 15 Maggio 2027 - Torino - Inalpi Arena

Nel novembre del 2025 Eros Ramazzotti ha pubblicato Una storia importante, uscito a circa tre anni di distanza dal precedente lavoro Battito infinito e arrivato al primo posto della classifica settimanale FIMI degli album più venduti in Italia. Tra i suoi lavori più acclamati ricordiamo anche Nuovi eroi, Dove c’è musica, Stilelibero, 9, Calma apparente e Noi.

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©Getty

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