Rototom Sunsplash 2026, dal 16 al 22 agosto il festival di reggae

Dal 16 al 22 agosto Benicàssim, in Spagna, accoglierà la 31ª edizione della manifestazione che dal 1994 si è consolidata come il più importante festival europeo dedicato alla musica reggae. L’edizione 2026 si presenta con il motto “The place to be” e propone un’esperienza che supera la dimensione puramente musicale, trasformandosi in un articolato spazio di incontro tra culture, generazioni e linguaggi artistici

Torna il Rototom Sunsplash, con un'edizione 2026 che promette di deliziare i palati (e i padiglioni auriculari, soprattutto) dei fan del genere reggae. A Benicàssim, in Spagna, torna il grande appuntamento europeo del reggae tra radici storiche e nuove contaminazioni: dal 16 al 22 agosto Benicàssim accoglierà la 31ª edizione del Rototom Sunsplash, manifestazione che dal 1994 si è consolidata come il più importante festival europeo dedicato alla musica reggae. L’edizione 2026 si presenta con il motto “The place to be” e propone un’esperienza che supera la dimensione puramente musicale, trasformandosi in un articolato spazio di incontro tra culture, generazioni e linguaggi artistici. Si tratta di un festival che va oltre i concerti: per sette giorni, il pubblico potrà immergersi in una realtà estesa su oltre 130.000 metri quadrati, caratterizzata da un’offerta che affianca ai concerti numerose attività collaterali. Le aree tematiche, gli spazi dedicati alla ristorazione e alle bevande, il campeggio attrezzato e le spiagge libere si integrano con conferenze, dibattiti, laboratori, mercatini e iniziative artistiche, ricreative e orientate al benessere. Con una media di 200.000 presenze provenienti da ogni parte del mondo, il Rototom Sunsplash è diventato nel tempo un autentico polo culturale e artistico capace di coinvolgere diverse generazioni, con una particolare attenzione rivolta alle famiglie. La proposta del festival unisce intrattenimento, sostenibilità e condivisione di valori, attraverso un sistema di servizi integrati che rappresenta da sempre uno dei suoi tratti distintivi.

Dal roots reggae alle sonorità contemporanee Il cartellone del 2026 si amplia con oltre cinquanta nuove proposte artistiche. Dopo i primi annunci incentrati sul reggae contemporaneo e sulla dancehall, il programma si apre anche alla dimensione più spirituale del roots reggae, mantenendo però uno sguardo attento alla sperimentazione e alle contaminazioni sonore. Emblematica, in questo senso, è la partecipazione dei Major Lazer Soundsystem, la cui ricerca musicale intreccia elementi elettronici, moombahton e dancehall, testimoniando la volontà del festival di superare le tradizionali barriere di genere. A rappresentare il dinamismo e la vocazione internazionale della scena giamaicana contemporanea saranno inoltre Shenseea e Protoje. I protagonisti del reggae e della dancehall Tra gli artisti di riferimento del reggae figurano Alpha Blondy, Luciano e Queen Omega. L’anima più legata alla tradizione roots troverà espressione anche nelle esibizioni di The Itals e Israel Vibration, entrambi accompagnati dai Roots Radics, oltre che nei concerti di Bushman e Twinkle Brothers. Il programma ospiterà inoltre progetti e artisti provenienti da diversi contesti internazionali, tra cui Skatalites ft Alpheus, Macka B, Hollie Cook, Omar Perry con il tributo al padre Lee “Scratch”, Mo Ali & The Islamic Roots dal Sudan e THK dalla Francia. La dancehall avrà a sua volta un ruolo centrale grazie alla presenza di alcuni dei principali interpreti del genere, come Mr Vegas e Charly Black, ai quali si aggiungeranno la cantante Bamby, Tony Matterhorn e King Addies. A chiudere il Sun Stage nell’ultima giornata del festival sarà invece il DJ e produttore italiano di basshall Kybba. Cinque palchi e un viaggio tra dub e sound system L’architettura musicale del festival si svilupperà attraverso cinque palchi principali: Sun Stage, Lion Stage, DanceHall, Dub Academy e Jamkunda Stage. Su queste piattaforme si alterneranno centinaia di artisti attraverso concerti, DJ set e performance di sound system. Un’attenzione particolare sarà riservata alla cultura dub e al mondo dei sound system. Tra i protagonisti figurano King Earthquake, Blackboard Jungle, Omega Nebula e gli artisti dell’etichetta di Biga Ranx, insieme a numerosi altri collettivi che accompagneranno il pubblico in un percorso fatto di vibrazioni analogiche e spiritualità dub. Approfondimento Rototom Sunsplash 2024, anche Ninza Zilli e Clementino: il programma