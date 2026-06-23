Due chitarre usate dal cantautore all'inizio della carriera e un manoscritto autografo di Lucio Dalla: sono alcuni degli oggetti più interessanti che andranno in asta venerdì 26 giugno presso la sede romana di Finarte e sulle piattaforme online della casa d'aste, per l'appuntamento dedicato a "Autografi e Memorabilia Storici, Musicali e Sportivi"

Due chitarre di Lucio Battisti usate dal cantautore all'inizio della carriera e un manoscritto autografo di Lucio Dalla: sono alcuni degli oggetti più interessanti che andranno in asta venerdì 26 giugno presso la sede romana di Finarte e sulle piattaforme online della casa d'aste, per l'appuntamento dedicato a "Autografi e Memorabilia Storici, Musicali e Sportivi". Disponibili per i collezionisti vi sarà infatti anche una maglia di Diego Armando Maradona e altri cimeli delle Mille Miglia ma sicuramente tra i lotti più attesi figurano quelli dedicati a Lucio Battisti e Lucio Dalla, due giganti della musica italiana molto amati dal pubblico anche tra le nuove generazioni.

tra i lotti più significativi

La sezione dedicata a Lucio Battisti offre uno sguardo privilegiato sui suoi anni giovanili e sulla nascita della sua avventura musicale. Tra i lotti più significativi figurano due chitarre utilizzate agli esordi della carriera, strumenti che accompagnarono le prime esperienze artistiche del futuro cantautore e tra cui figura una ricevuta in dono dal padre (lotto 121, stima 60.000 - 65.000 euro. Chitarra acustica a sei corde, con firma autografa e lotto 122 stima 60.000 - 70.000 euro).

tra gli oggetti, le lettere alla madre

A queste si affianca un nucleo di corrispondenza privata con la madre consistente in lettere scritte durante i numerosi spostamenti che, a metà degli anni Sessanta, portarono il giovane musicista a esibirsi in Italia e all'estero con le sue prime formazioni. Vi sono anche alcune opere pittoriche che testimoniano una dimensione artistica meno conosciuta di Battisti. Anche il gruppo di lotti appartenuti a Lucio Dalla restituiscono il ritratto di un artista eclettico, curioso e profondamente legato ai propri ricordi. Tra gli oggetti più rari si distingue un borsello realizzato dalla madre, uno dei soli tre esemplari conosciuti, accanto a una valigetta Cartier, al microfono e cuffie provenienti dallo studio di registrazione installato sul suo yacht e alla Fiat 500 Abarth ricevuta in dono da Luca Cordero di Montezemolo al lotto 106 stimata 7.000-10.000 euro.

alcuni pezzi iconici della sua carriera

Ma a catturare l'attenzione dei collezionisti potrebbero essere alcuni pezzi iconici della sua carriera: la giacca originale indossata durante la tournée americana DallAmeriCaruso del 1986 (lotto 104, stima12.000-16.000 euro), gli storici occhiali Ray-Ban utilizzati nel tour Banana Republic del 1979 (lotto 103, stima 2.500-3.500 euro) e il manoscritto originale di Canzone, presentato con una variante testuale.