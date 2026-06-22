max PEZZALI a roma, la possibile scaletta

Il 19 giugno Max Pezzali si è esibito sul palco dello stadio Diego Armando Maradona di Napoli. Dopo lo spettacolo, l’artista ha scritto sul suo profilo Instagram da oltre 800.000 follower: "Sono anni che sognavo ‘sta storia. La prima volta al Maradona non si scorda mai! Grazie Napoli”. Martedì 23 e mercoledì 24 giugno Max Pezzali porterà la sua musica allo stadio Olimpico di Roma, attese decine di migliaia di persone. Stando a quanto comunicato dal sito di Ticketone, i concerti avranno inizio alle ore 21.00. Al momento il cantautore non ha rilasciato anticipazioni sulla possibile scaletta, attesi i suoi grandi successi. Stando a quanto ripreso da Setlist, questi i brani seguiti il 7 giugno al concerto di Lignano Sabbiadoro:

Tieni il tempo

Bella vera

La lunga estate caldissima

Sei un mito

Viaggio al centro del mondo

La regola dell’amico / Disco Inferno

L’universo tranne noi

Ci sono anch’io

Hanno ucciso l’Uomo Ragno

Non me la menare

Rotta x casa di Dio

Cumuli

Un giorno così / Senza averti qui

Ti sento vivere

Eccoti

Una canzone d’amore

La regina del celebrità

Nella notte

Io ci sarò

Come mai

Nessun rimpianto

La dura legge del gol

Gli anni

Lo strano percorso / Grazie mille

Nord sud ovest est

Tieni il tempo

Con un deca