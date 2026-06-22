A dicembre Max Pezzali tornerà a esibirsi nei palazzetti con sei appuntamenti in programma all’Unipol Dome di Milano e due concerti in scena all’Inalpi Arena di Torino
Doppio appuntamento live allo stadio Olimpico. Il 23 e il 24 giugno Max Pezzali (FOTO) porterà la sua tournée a Roma. Ecco tutto quello che c’è da sapere sugli attesi spettacoli: dall’orario di inizio alle canzoni che potrebbero essere proposte.
max PEZZALI a roma, la possibile scaletta
Il 19 giugno Max Pezzali si è esibito sul palco dello stadio Diego Armando Maradona di Napoli. Dopo lo spettacolo, l’artista ha scritto sul suo profilo Instagram da oltre 800.000 follower: "Sono anni che sognavo ‘sta storia. La prima volta al Maradona non si scorda mai! Grazie Napoli”. Martedì 23 e mercoledì 24 giugno Max Pezzali porterà la sua musica allo stadio Olimpico di Roma, attese decine di migliaia di persone. Stando a quanto comunicato dal sito di Ticketone, i concerti avranno inizio alle ore 21.00. Al momento il cantautore non ha rilasciato anticipazioni sulla possibile scaletta, attesi i suoi grandi successi. Stando a quanto ripreso da Setlist, questi i brani seguiti il 7 giugno al concerto di Lignano Sabbiadoro:
- Tieni il tempo
- Bella vera
- La lunga estate caldissima
- Sei un mito
- Viaggio al centro del mondo
- La regola dell’amico / Disco Inferno
- L’universo tranne noi
- Ci sono anch’io
- Hanno ucciso l’Uomo Ragno
- Non me la menare
- Rotta x casa di Dio
- Cumuli
- Un giorno così / Senza averti qui
- Ti sento vivere
- Eccoti
- Una canzone d’amore
- La regina del celebrità
- Nella notte
- Io ci sarò
- Come mai
- Nessun rimpianto
- La dura legge del gol
- Gli anni
- Lo strano percorso / Grazie mille
- Nord sud ovest est
- Tieni il tempo
- Con un deca
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Dopo gli spettacoli di Roma, sabato 27 e domenica 28 giugno Max Pezzali sarà in concerto allo Stadio Dall'Ara di Bologna. Successivamente, l’artista proseguirà la tournée con gli appuntamenti in programma allo stadio Franco Scoglio di Messina, allo stadio San Nicola di Bari, allo stadio Euganeo di Padova e infine allo stadio San Siro di Milano. Questi i prossimi concerti:
- 27 giugno 2026 - Stadio Dall'Ara di Bologna
- 28 giugno 2026 - Stadio Dall'Ara di Bologna
- 1 luglio 2026 - Stadio F. Scoglio di Messina
- 2 luglio 2026 - Stadio F. Scoglio di Messina
- 5 luglio 2026 - Stadio San Nicola di Bari
- 8 luglio 2026 - Stadio Euganeo di Padova
- 9 luglio 2026 - Stadio Euganeo di Padova
- 11 luglio 2026 - Stadio San Siro di Milano
- 12 luglio 2026 - Stadio San Siro di Milano
A dicembre Max Pezzali tornerà a esibirsi nei palazzetti con sei appuntamenti in programma all’Unipol Dome di Milano e due concerti in scena all’Inalpi Arena di Torino. Ecco tutte le date del tour:
- 22 dicembre 2026, Milano - Unipol Dome
- 23 dicembre 2026, Milano - Unipol Dome
- 26 dicembre 2026, Milano - Unipol Dome
- 27 dicembre 2026, Milano - Unipol Dome
- 29 dicembre 2026, Milano - Unipol Dome
- 30 dicembre 2026, Milano - Unipol Dome
- 13 marzo 2027, Torino - Inalpi Arena
- 14 marzo 2027, Torino - Inalpi Arena
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