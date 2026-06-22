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Eros Ramazzotti, la possibile scaletta del concerto a Bari

Musica

Matteo Rossini

©Kika Press

Dopo l'appuntamento allo stadio San Nicola di Bari, Eros Ramazzotti concluderà la tournée con lo show in scena il 27 giugno all’Allianz Stadium di Torino. A maggio il cantautore sarà in concerto all’Unipol Dome di Milano, all’Unipol Arena di Bologna, al Nelson Mandela Forum di Firenze e infine all’Inalpi Arena di Torino

Penultimo appuntamento live con la tournée negli stadi, il 23 giugno Eros Ramazzotti (FOTO) si esibirà a Bari. Ecco tutto quello che c’è da sapere sull’atteso spettacolo della voce di Un’emozione per sempre: dall’orario di inizio alle canzoni che potrebbero essere proposte.

eros ramazzotti a bari, la possibile scaletta

Dopo essersi esibito in numerose città italiane, martedì 23 giugno Eros Ramazzotti farà tappa in Puglia. Il cantautore porterà la sua musica sul palco dello stadio San Nicola, questo l’indirizzo: strada Torrebella, 70124, Bari. Secondo quanto comunicato dal sito di Ticketone, lo spettacolo avrà inizio alle ore 21.00. Al momento l’artista non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali sulla possibile scaletta della serata, attesi i suoi grandi successi e i brani tratti dall’ultimo album Una storia importante uscito nel novembre dello scorso anno. Queste le canzoni eseguite il 9 giugno al concerto allo stadio San Siro di Milano:

 

1. Taxi Story

2. Un’emozione per sempre

3. Un cuore con le ali

4. I belong to you

5. Stella gemella

6. L’Aurora

7. Adesso tu

8. Una storia importante

9. Quanto amore sei con Giorgia

10. Cantico

11. Più che puoi

12. Dove c’è musica

13. La luce buona delle stelle

14. Il mio giorno preferito

15. Come nei film con Max Pezzali

16. Se bastasse

17. Musica è

18. Un’altra te

19. Buona stella con Elisa

20. Terra promessa

21. Fuoco nel fuoco

22. Cose della vita

23. Un attimo di pace

24. Più bella cosa

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Dopo l'appuntamento allo stadio San Nicola di Bari, Eros Ramazzotti concluderà la tournée con lo show in scena il 27 giugno all’Allianz Stadium di Torino. Successivamente, l’artista sarà impegnato con numerosi concerti in giro per il mondo fino al ritorno in Italia nella primavera del prossimo anno. Infatti, a maggio il cantautore sarà in concerto all’Unipol Dome di Milano, all’Unipol Arena di Bologna, al Nelson Mandela Forum di Firenze e infine all’Inalpi Arena di Torino. Ecco il calendario completo degli spettacoli:

  • 7 Maggio 2027 - Milano, Unipol Dome
  • 11 Maggio 2027 - Bologna, Unipol Arena
  • 13 Maggio 2027 - Firenze, Nelson Mandela Forum
  • 15 Maggio 2027 - Torino - Inalpi Arena

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