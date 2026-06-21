Oltre ad aver conquistato il titolo di vincitore assoluto, Claudio Covato ha ricevuto il Premio della Critica e il Premio Grotte di Frasassi. Siciliano, classe 1993, l’artista è tra le nuove voci del cantautorato italiano. Covato ha aperto aperto i concerti di Marco Castello e La Niña. Subito dopo la proclamazione, abbiamo raccolto le sue emozioni

Claudio Covato è stato il grande protagonista della 37esima edizione di Musicultura , in scena sul palco dello Sferisterio di Macerata. Sabato 20 giugno il cantautore ha trionfato con il brano Chiddu ca ma resta. Subito dopo la proclamazione, abbiamo raccolto le sue emozioni.

Claudio covato: “ora Ci sono tante cose belle in cantiere”

Oltre ad aver conquistato il titolo di vincitore assoluto, Claudio Covato ha ricevuto anche il Premio della Critica e il Premio Grotte di Frasassi. Siciliano, classe 1993, Claudio Covato è tra le nuove voci del cantautorato italiano. Oltre ad aver aperto i concerti di Marco Castello e La Niña, nel corso degli anni l’artista ha portato la sua musica in giro per il Belpaese. Nel 2025 il cantautore ha ricevuto il Premio Fabrizio De André.

Sabato 20 giugno Claudio Covato ha trionfato al termine di una serata piena di ospiti e musica. Carolina Di Domenico e Fabrizio Biggio hanno annunciato la vittoria del cantautore tra gli applausi scroscianti del pubblico dello Sferisterio di Macerata. Subito dopo il trionfo, abbiamo raccolto le sue emozioni.

Com’è stato esibirsi sul palco dello Sferisterio?

È un palco particolare, come ho detto diverse volte. Si respira tanto rispetto per i musicisti, per chi si occupa della parola cantata. Questo rispetto lo sentivo già prima da partecipante, ora, da vincitore, mi fa strano usare questo termine, lo sento ancor di più.

Hai iniziato a scrivere a undici anni, oggi cosa diresti a quel ragazzo?

Gli direi di continuare tranquillamente. Se ti bocciano a scuola, vai sereno. Ti bocciano ancora? Stessa cosa, continua a stare sereno. Avrei potuto fare qualcosa di meglio? Sì, sicuramente. Tutti possiamo fare meglio, ma alla fine va bene così. Se uno continua a crederci, i risultati arriveranno.

Guardando al futuro?

Ora ci sono tante cose belle in cantiere: un album e un tour. Quindi, si continua a lavorare e a faticare!