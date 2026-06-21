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Musicultura 2026, Claudio Covato vincitore assoluto: “In cantiere un album”

Musica
Matteo Rossini

Matteo Rossini

Crediti foto: Massimo Zanconi

Oltre ad aver conquistato il titolo di vincitore assoluto, Claudio Covato ha ricevuto il Premio della Critica e il Premio Grotte di Frasassi. Siciliano, classe 1993, l’artista è tra le nuove voci del cantautorato italiano. Covato ha aperto aperto i concerti di Marco Castello e La Niña. Subito dopo la proclamazione, abbiamo raccolto le sue emozioni

Claudio Covato è stato il grande protagonista della 37esima edizione di Musicultura, in scena sul palco dello Sferisterio di Macerata. Sabato 20 giugno il cantautore ha trionfato con il brano Chiddu ca ma resta. Subito dopo la proclamazione, abbiamo raccolto le sue emozioni.

Claudio covato: “ora Ci sono tante cose belle in cantiere”

 

Oltre ad aver conquistato il titolo di vincitore assoluto, Claudio Covato ha ricevuto anche il Premio della Critica e il Premio Grotte di Frasassi. Siciliano, classe 1993, Claudio Covato è tra le nuove voci del cantautorato italiano. Oltre ad aver aperto i concerti di Marco Castello e La Niña, nel corso degli anni l’artista ha portato la sua musica in giro per il Belpaese. Nel 2025 il cantautore ha ricevuto il Premio Fabrizio De André.

 

Sabato 20 giugno Claudio Covato ha trionfato al termine di una serata piena di ospiti e musica. Carolina Di Domenico e Fabrizio Biggio hanno annunciato la vittoria del cantautore tra gli applausi scroscianti del pubblico dello Sferisterio di Macerata. Subito dopo il trionfo, abbiamo raccolto le sue emozioni.

 

Com’è stato esibirsi sul palco dello Sferisterio?

È un palco particolare, come ho detto diverse volte. Si respira tanto rispetto per i musicisti, per chi si occupa della parola cantata. Questo rispetto lo sentivo già prima da partecipante, ora, da vincitore, mi fa strano usare questo termine, lo sento ancor di più.

 

Hai iniziato a scrivere a undici anni, oggi cosa diresti a quel ragazzo?

Gli direi di continuare tranquillamente. Se ti bocciano a scuola, vai sereno. Ti bocciano ancora? Stessa cosa, continua a stare sereno. Avrei potuto fare qualcosa di meglio? Sì, sicuramente. Tutti possiamo fare meglio, ma alla fine va bene così. Se uno continua a crederci, i risultati arriveranno.

 

Guardando al futuro?

Ora ci sono tante cose belle in cantiere: un album e un tour. Quindi, si continua a lavorare e a faticare!

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Questo il testo della canzone Chiddu ca ma resta del vincitore assoluto Claudio Covato:

 

Chiddu ca ma resta è nu mari ca mari ‘n’è

Chiddu ca ma resta è nu mari ca mari ‘n’è

Chiddu ca ma resta è nu mari ca mari ‘n’è no ca mari n’è no ca mari n’è

Chiddu ca ma resta è nu mari ca mari ‘n’è no ca mari nunn’è

Chiddu ca m’abbrazza è n’amicu c’amicu n’è no c’amicu n’è

Chiddu ca m’abbrazza è n’amicu c’amicu n’è

Chiddu ca m’abbrazza è n’amicu c’amicu n’è no c’amicu n’è no c’amicu n’è

Chiddu ca m’abbrazza è n’amicu c’amicu n’è no c’amicu nunn’è

Chidda ca mi vasa è na fimmina ca nunn’è sulu fimmina

Chidda ca mi vasa è na fimmina ca nunn’è

Chidda ca mi vasa è na fimmina ca nunn’è sulu fimmina sulu fimmina

Chidda ca mi vasa è na fimmina ca nunn’è sulu fimmina n’è

Testa ‘ntuppata cruna r’addauru l’arma è tisa

Ridda nta maccia nun cinn’è nun cinn’è no nun cinn’è

U vientu ci sciuscia ma nun mi sona sta cianciana appisa

Squagghiu cco cauru ca fa

Scumparu nta l’erva, sugnu masculu e fimmina

Africanu nglisi sugnu giappunisi

Sugnu ‘n cani I mannira

E quannu talìu ri dda pirchì ci talìu ri dda

U mari ‘n’è mari l’amuri ‘n’è amuri nè a fimmina è fimmina

Testa ‘ntuppata cruna r’addauru l’arma è tisa

Ridda nta maccia nun cinn’è nun cinn’è no nun cinn’è

U vientu ci sciuscia ma nun mi sona sta cianciana appisa

Squagghiu cco cauru ca fa

Scumparu nta l’erva, sugnu masculu e fimmina

Africanu nglisi sugnu giappunisi

Sugnu ‘n cani I mannira

E quannu talìu ri dda pirchì ci talìu ri dda

U mari ‘n’è mari l’amuri ‘n’è amuri nè a fimmina è fimmina

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