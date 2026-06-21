Carolina Di Domenico e Fabrizio Biggio hanno condotto le serate finali della 37esima edizione di Musicultura. Ospiti di sabato: Le Vibrazioni, i Santamarea, Alan Sorrenti, Alberto Fortis e Riccardo Rossi. Claudio Covato ha trionfato con il brano Chiddu ca ma resta. Il cantautore ha ricevuto anche il Premio della Critica

Sabato 20 giugno Carolina Di Domenico e Fabrizio Biggio hanno condotto la serata conclusiva della 37esima edizione di Musicultura . Vincitore assoluto Claudio Covato con il brano Chiddu ca ma resta. Inoltre, il cantautore ha vinto il Premio della Critica. Sul palco anche gli altri sette vincitori: Dduma, Giulia Trovò, Rosita Brucoli, Isabella Privitera, Mezzanera, Narratore Urbano e Giovanni Toscano.

musicultura, le sette note riecheggiano tra le vie soleggiate di macerata

Ogni anno il tempo sembra fermarsi nella città marchigiana. Una rassegna musicale che si snoda tra le viette acciottolate di Macerata facendo entrare la musica dentro ogni finestra spalancata al sole di giugno. Eventi, incontri e ovviamente tanta musica. Il festival mette al centro il cantautorato raccontandone tutte le sfumature. Otto, già grandi, talenti musicali si sono esibiti per la vittoria finale.

Dopo la sigla di apertura, ovvero Senza fine di Gino Paoli, Carolina Di Domenico e Fabrizio Biggio hanno fatto il loro ingresso per dare il via al Festival della canzone popolare e d’autore. La conduttrice ha ricordato l’importanza dell’evento ‘che promuove il ricambio generazionale dei cantautori’. Otto vincitori si sono esibiti sul palco dopo aver superato le varie fasi di selezione che hanno visto protagonisti 1300 brani.

Dduma ha aperto la serata con Fimmine de guerra: “Sono tutte le donne che si sentono combattenti con il bisogno di prendersi il proprio posto poiché nessuno glielo concede di diritto”. Giulia Trovò ha proseguito con Se non dovessi più tornare: “In un futuro e apocalittico io diserterei perché non sarei in grado di togliere la vita a qualcuno”. L’artista ha proseguito: “Parla del periodo della Resistenza, ma credo sia importante preservare la memoria per comprendere quello che abbiamo oggi”. Rosita Brucoli ha portato grande ritmo con Agente! Successivamente, la cantautrice ha parlato del suo album Siamo stati guai: “Ho voluto dare un’eccezione positiva al termine ‘guaio’”. Claudio Covato ha eseguito Chiddu ca ma resta: “Insieme a mio figlio ho generato una nuova consapevolezza”.