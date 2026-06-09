Musicultura 2026, da Rosita Brucoli a Dduma tutti i finalisti

Il gran finale sarà 19 e 20 giugno allo Sferisterio di Macerata. Tra sorprese e conferme resta una rassegna che ha lo sguardo sul futuro

La fase finale della 37esima edizione di Musicultura si svolgerà a Macerata dal 16 al 20 giugno. La conduzione delle due serate conclusive di spettacolo, in scena il 19 e 20 giugno, è affidata per il secondo anno consecutivo a Carolina Di Domenico e a Fabrizio Biggio. Gli ospiti in cartellone a oggi confermati, che vedremo sul palco dello Sferisterio, sono Brunori Sas, Tosca, Planet Funk, Le Vibrazioni, Maria Antonietta & Colombre, Riccardo Rossi, Santamarea, Giampaolo Morelli, Alan Sorrenti. Con loro ci saranno i vincitori e le vincitrici della XXXVII edizione di Musicultura: otto giovani artiste e artisti che si presentano con la nuda forza della loro autenticità. I vincitori, con le città di provenienza e i titoli delle rispettive canzoni delle quali sono tutti autori o autrici, sono: Rosita Brucoli, Milano - Agente!; Claudio Covato, Siracusa - Chiddu ca ma resta; DDUMA, Lecce - Fimmine de guerra; MEZZANERA, Bologna- Piume; Narratore Urbano, Torino - Il mio coinquilino vuole uccidermi; Isabella Privitera, Bologna - Eya; Giovanni Toscano, Pisa - Emma; Giulia Trovò, Treviso – Se non dovessi più tornare