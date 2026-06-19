Dopo i due concerti allo stadio del Conero, Vasco Rossi concluderà la tournée il 28 e il 29 giugno al Bluenergy Stadium di Udine. Nel 2027 il rocker festeggerà cinquant’anni di carriera con la più grande residency mai realizzata in Italia: dieci concerti allo stadio Olimpico di Roma
Dopo il doppio appuntamento di Bari, il 23 e il 24 giugno il rocker sarà in concerto allo stadio del Conero di Ancona. Ecco tutto quello che c’è da sapere sull’atteso spettacolo di Vasco Rossi: dall’orario di inizio alle canzoni che potrebbero essere proposte.
vasco rossi, la possibile scaletta del concerto
Martedì 23 e mercoledì 24 giugno la voce di Rewind porterà la sua energia incredibile sul palco dello stadio Del Conero, questo l’indirizzo: via Cameranense, 60029, Ancona. Stando a quanto comunicato dal sito di Ticketone, lo spettacolo avrà inizio alle ore 20.45. Al momento il cantautore non ha rilasciato anticipazioni ufficiali sulla possibile scaletta della serata, attesi i suoi grandi successi: da Vado al massimo ad Albachiara passando per Siamo soli, Sally, Siamo solo noi e Vita spericolata. Queste le canzoni eseguite alla prima data allo stadio Romeo Neri di Rimini:
01. Vado al massimo (1982 album di Ogni volta, Canzone, La noia)
02. Ormai è tardi (Liberi… Liberi, 1989)
03. Fegato, fegato spappolato (Non siamo mica gli americani! 1979)
04. Una nuova canzone per lei (Cosa succede in città, 1985)
05. Bolle di sapone (Cosa succede in città, 1985)
06. Alibi (Colpa d’Alfredo, 1980)
07. Sono ancora in coma (Vado al massimo, 1982)
08. Ciao (C’è chi dice no, 1987)
09. Domani sì, adesso no (Cosa succede in città, 1985)
10. Tango... (della gelosia) (Liberi… Liberi, 1989)
11. Lunedi (C’è chi dice no, 1987)
Interludio
12. Marea (Nessun pericolo… per te, 1996)
13. Siamo soli (Stupido hotel, 2001)
14. Se ti potessi dire (2019)
15. (per quello che ho da fare) Faccio il militare (Non siamo mica gli americani! 1979)
16. Gli spari sopra (1993)
17. C'è chi dice no (1987)
18. Stupendo (Gli spari sopra, 1993)
19. Rewind (Canzoni per me, 1998)
20. Un mondo migliore (2016)
Il Gran finale:
21. La noia (Vado al massimo 1982)
22. Sally (Nessun pericolo… per te, 1996)
23. Siamo solo noi (1981)
24. Vita Spericolata - voce e piano (Bollicine, 1983)
25. Canzone - suonata con la band - (Vado al massimo 1982)
26. Albachiara (Non siamo mica gli americani! 1979)
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Dopo i due concerti allo stadio del Conero, Vasco Rossi (FOTO) concluderà la tournée il 28 e il 29 giugno al Bluenergy Stadium di Udine. In occasione del tour estivo, il rocker ha raccontato sul suo profilo Instagram da oltre due milioni e mezzo di follower: “Scrivere canzoni è una necessità. Il rock è sempre stato l’unico linguaggio artistico che conosco davvero. Ma quello che accade oggi ai concerti va oltre la musica. È un bisogno collettivo. La gente non viene solo ad ascoltare delle canzoni: viene a liberarsi, a sentirsi parte di una tribù emotiva. Viviamo in un mondo iperconnesso, ma spesso scollegato dal punto di vista umano. Durante un concerto succede ancora una cosa antica e potentissima: migliaia di persone respirano insieme".
In attesa dei prossimi appuntamenti, l'artista ha annunciato la festa per i cinquant’anni di carriera con la più grande residency mai realizzata in Italia: dieci concerti allo stadio Olimpico di Roma per un mese di festa e musica. Spettacoli in programma il 6, 7, 10, 11, 15, 16, 19, 20, 24 e 25 giugno 2027. Attese oltre 500.000 persone.
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