Dopo il doppio appuntamento di Bari, il 23 e il 24 giugno il rocker sarà in concerto allo stadio del Conero di Ancona . Ecco tutto quello che c’è da sapere sull’atteso spettacolo di Vasco Rossi : dall’orario di inizio alle canzoni che potrebbero essere proposte.

15. (per quello che ho da fare) Faccio il militare (Non siamo mica gli americani! 1979)

Martedì 23 e mercoledì 24 giugno la voce di Rewind porterà la sua energia incredibile sul palco dello stadio Del Conero, questo l’indirizzo: via Cameranense, 60029, Ancona. Stando a quanto comunicato dal sito di Ticketone , lo spettacolo avrà inizio alle ore 20.45 . Al momento il cantautore non ha rilasciato anticipazioni ufficiali sulla possibile scaletta della serata, attesi i suoi grandi successi: da Vado al massimo ad Albachiara passando per Siamo soli, Sally, Siamo solo noi e Vita spericolata. Queste le canzoni eseguite alla prima data allo stadio Romeo Neri di Rimini:

Dopo i due concerti allo stadio del Conero, Vasco Rossi (FOTO) concluderà la tournée il 28 e il 29 giugno al Bluenergy Stadium di Udine. In occasione del tour estivo, il rocker ha raccontato sul suo profilo Instagram da oltre due milioni e mezzo di follower: “Scrivere canzoni è una necessità. Il rock è sempre stato l’unico linguaggio artistico che conosco davvero. Ma quello che accade oggi ai concerti va oltre la musica. È un bisogno collettivo. La gente non viene solo ad ascoltare delle canzoni: viene a liberarsi, a sentirsi parte di una tribù emotiva. Viviamo in un mondo iperconnesso, ma spesso scollegato dal punto di vista umano. Durante un concerto succede ancora una cosa antica e potentissima: migliaia di persone respirano insieme".

In attesa dei prossimi appuntamenti, l'artista ha annunciato la festa per i cinquant’anni di carriera con la più grande residency mai realizzata in Italia: dieci concerti allo stadio Olimpico di Roma per un mese di festa e musica. Spettacoli in programma il 6, 7, 10, 11, 15, 16, 19, 20, 24 e 25 giugno 2027. Attese oltre 500.000 persone.