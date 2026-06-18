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Negramaro, la possibile scaletta del concerto al Rock in Roma

Musica

Matteo Rossini

©Ansa

Dopo la data di Roma, la formazione proseguirà la tournée esibendosi in varie città: da Brescia a Palermo passando per Genova, Riccione e Lecce. Data conclusiva in programma il 20 settembre all’Arena di Verona

Dopo la prima data a Campobasso, il 20 giugno i Negramaro porteranno la loro musica sul palco del Rock in Roma. Ecco tutto quello che c’è da sapere sull’atteso spettacolo del gruppo: dall’orario di inizio alle canzoni che potrebbero essere proposte.

negramaro a roma, la possibile scaletta

Nuovo appuntamento con la tournée estiva dei Negramaro. Sabato 20 giugno il gruppo, guidato dalla voce di Giuliano Sangiorgi, si esibirà sul palco dell’Ippodromo delle Capannelle. Questo l’indirizzo: via Appia Nuova, 1245, 00178, Roma. Stando a quanto comunicato dal sito del festival, il concerto avrà inizio alle ore 21.45. Apertura cancelli fissata alle ore 19.00. Al momento i Negramaro non hanno rilasciato anticipazioni sulla possibile scaletta della serata, attesi i brani più amati e quelli tratti dall'ultimo album Free Love uscito nel novembre del 2024. Secondo quanto rilanciato da Setlist, queste le canzoni eseguite al concerto a San Siro nel giugno del 2024:

  • Luna piena
  • Sei tu la mia città
  • Il posto dei santi
  • Ricominciamo tutto
  • Contatto
  • Fino all’imbrunire
  • La prima volta
  • Per uno come me
  • Ti è mai successo?
  • Nuvole e Lenzuola
  • Senza fiato
  • Ti vorrei sollevare
  • Basta così
  • Diamanti
  • Fino al Giorno Nuovo
  • Estate
  • Cade la pioggia
  • Solo tre minuti
  • Amore che torni
  • L’immenso
  • Via le mani dagli occhi
  • Meraviglioso
  • Mentre tutto scorre
  • Parlami d’amore

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I Negramaro sono tra i gruppi più popolari della scena discografica italiana, tra gli album ricordiamo Mentre tutto scorre e La finestra. Per quanto riguarda i singoli, citiamo Estate, Meraviglioso, Sole, Attenta, Fino all'imbrunire e Amore che torni. Dopo la data di Roma, la formazione proseguirà la tournée esibendosi in varie città: da Brescia a Palermo passando per Genova, Riccione e Lecce. Data conclusiva in programma il 20 settembre all’Arena di Verona. Questo il calendario completo del tour:

  • 27 giugno: Golfo Aranci (SS) - Piazza Cossiga
  • 3 luglio: Marostica (VI) - Marostica Summer Festival
  • 4 luglio: Collegno (TO) - Flowers Festival
  • 10 luglio: Brescia - Arena Campo Marte
  • 11 luglio: Genova - Arena del Mare
  • 24 luglio: Riccione - Piazzale Roma
  • 25 luglio: Codroipo - Villa Manin
  • 1 agosto: Lecce - Oversound Music Festival
  • 2 agosto: Bari – Rotonda via Paolo Pinto
  • 8 agosto: Rieti - Parco del Ninfeo
  • 12 agosto: Follonica (GR) - Parco Centrale
  • 13 agosto: Cinquale - Vibes Summer Festival
  • 17 agosto: Santa Maria De Cedro - Arena Dei Cedri
  • 18 agosto: Roccella Jonica - Roccella Summer Festival
  • 21 agosto: Palermo - Dream Pop Fest
  • 22 agosto: Catania - Sotto il Vulcano Fest
  • 29 agosto: Montesilvano - Marea Festival
  • 4 settembre: Caserta - Reggia di Caserta
  • 6 settembre: Trento - Trento Live Fest
  • 8 settembre: Milano - Parco della Musica di Milano
  • 20 settembre: Verona - Arena di Verona

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