Negramaro, la possibile scaletta del concerto al Rock in Roma

negramaro a roma, la possibile scaletta

Nuovo appuntamento con la tournée estiva dei Negramaro. Sabato 20 giugno il gruppo, guidato dalla voce di Giuliano Sangiorgi, si esibirà sul palco dell’Ippodromo delle Capannelle. Questo l’indirizzo: via Appia Nuova, 1245, 00178, Roma. Stando a quanto comunicato dal sito del festival, il concerto avrà inizio alle ore 21.45. Apertura cancelli fissata alle ore 19.00. Al momento i Negramaro non hanno rilasciato anticipazioni sulla possibile scaletta della serata, attesi i brani più amati e quelli tratti dall'ultimo album Free Love uscito nel novembre del 2024. Secondo quanto rilanciato da Setlist, queste le canzoni eseguite al concerto a San Siro nel giugno del 2024:

Luna piena

Sei tu la mia città

Il posto dei santi

Ricominciamo tutto

Contatto

Fino all’imbrunire

La prima volta

Per uno come me

Ti è mai successo?

Nuvole e Lenzuola

Senza fiato

Ti vorrei sollevare

Basta così

Diamanti

Fino al Giorno Nuovo

Estate

Cade la pioggia

Solo tre minuti

Amore che torni

L’immenso

Via le mani dagli occhi

Meraviglioso

Mentre tutto scorre

Parlami d’amore