Negramaro, la possibile scaletta del concerto al Rock in Roma

Dopo la data di Roma, la formazione proseguirà la tournée esibendosi in varie città: da Brescia a Palermo passando per Genova, Riccione e Lecce. Data conclusiva in programma il 20 settembre all’Arena di Verona
Dopo la prima data a Campobasso, il 20 giugno i Negramaro porteranno la loro musica sul palco del Rock in Roma. Ecco tutto quello che c’è da sapere sull’atteso spettacolo del gruppo: dall’orario di inizio alle canzoni che potrebbero essere proposte.
negramaro a roma, la possibile scaletta
Nuovo appuntamento con la tournée estiva dei Negramaro. Sabato 20 giugno il gruppo, guidato dalla voce di Giuliano Sangiorgi, si esibirà sul palco dell’Ippodromo delle Capannelle. Questo l’indirizzo: via Appia Nuova, 1245, 00178, Roma. Stando a quanto comunicato dal sito del festival, il concerto avrà inizio alle ore 21.45. Apertura cancelli fissata alle ore 19.00. Al momento i Negramaro non hanno rilasciato anticipazioni sulla possibile scaletta della serata, attesi i brani più amati e quelli tratti dall'ultimo album Free Love uscito nel novembre del 2024. Secondo quanto rilanciato da Setlist, queste le canzoni eseguite al concerto a San Siro nel giugno del 2024:
- Luna piena
- Sei tu la mia città
- Il posto dei santi
- Ricominciamo tutto
- Contatto
- Fino all’imbrunire
- La prima volta
- Per uno come me
- Ti è mai successo?
- Nuvole e Lenzuola
- Senza fiato
- Ti vorrei sollevare
- Basta così
- Diamanti
- Fino al Giorno Nuovo
- Estate
- Cade la pioggia
- Solo tre minuti
- Amore che torni
- L’immenso
- Via le mani dagli occhi
- Meraviglioso
- Mentre tutto scorre
- Parlami d’amore
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I Negramaro sono tra i gruppi più popolari della scena discografica italiana, tra gli album ricordiamo Mentre tutto scorre e La finestra. Per quanto riguarda i singoli, citiamo Estate, Meraviglioso, Sole, Attenta, Fino all'imbrunire e Amore che torni. Dopo la data di Roma, la formazione proseguirà la tournée esibendosi in varie città: da Brescia a Palermo passando per Genova, Riccione e Lecce. Data conclusiva in programma il 20 settembre all’Arena di Verona. Questo il calendario completo del tour:
- 27 giugno: Golfo Aranci (SS) - Piazza Cossiga
- 3 luglio: Marostica (VI) - Marostica Summer Festival
- 4 luglio: Collegno (TO) - Flowers Festival
- 10 luglio: Brescia - Arena Campo Marte
- 11 luglio: Genova - Arena del Mare
- 24 luglio: Riccione - Piazzale Roma
- 25 luglio: Codroipo - Villa Manin
- 1 agosto: Lecce - Oversound Music Festival
- 2 agosto: Bari – Rotonda via Paolo Pinto
- 8 agosto: Rieti - Parco del Ninfeo
- 12 agosto: Follonica (GR) - Parco Centrale
- 13 agosto: Cinquale - Vibes Summer Festival
- 17 agosto: Santa Maria De Cedro - Arena Dei Cedri
- 18 agosto: Roccella Jonica - Roccella Summer Festival
- 21 agosto: Palermo - Dream Pop Fest
- 22 agosto: Catania - Sotto il Vulcano Fest
- 29 agosto: Montesilvano - Marea Festival
- 4 settembre: Caserta - Reggia di Caserta
- 6 settembre: Trento - Trento Live Fest
- 8 settembre: Milano - Parco della Musica di Milano
- 20 settembre: Verona - Arena di Verona
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