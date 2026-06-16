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Musica

L’utopia della band: ultimo atto di resistenza contro la dittatura del solista

Michele Boroni

Michele Boroni
Foto di Michel Linssen/Redferns via Getty

Le classifiche svuotate dai gruppi musicali non sono solo una questione di algoritmi e costi, ma lo specchio di una società sempre più individualista. Ma le band rimangono l’ultima grande metafora di comunità dell’arte

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