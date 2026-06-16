Backstreet Boys, è uscito Bottle Up per la colonna sonora di Paw Patrol: The Dino MovieMusica
A settembre i Backstreet Boys daranno il via alla residency europea alzando il sipario sullo spettacolo “Into The Millennium HOMECOMING: Live in Germany” in scena alla Merkur Spiel-Arena di Düsseldorf. Concerti in programma il 25, 26, 27, 29, 30 settembre e il 2 ottobre
I Backstreet Boys (FOTO) hanno pubblicato Bottle Up, brano incluso nella colonna sonora del film d’animazione Paw Patrol: The Dino Movie in uscita nelle sale cinematografiche statunitensi ad agosto. Il videoclip della canzone ha superato 100.000 visualizzazioni su YouTube in pochi giorni.
backstreet boys, il videoclip di bottle up
In attesa dell’arrivo di Paw Patrol: The Dino Movie, in uscita nelle sale cinematografiche statunitensi tra poche settimane, i Backstreet Boys hanno lanciato Bottle Up. Parallelamente, il quintetto statunitense ha pubblicato il videoclip del brano, scritto da Ed Sheeran e Savan Kotecha, riscuotendo immediatamente grande successo. Come riportato da Billboard, tra i doppiatori della versione originale della pellicola anche Snoop Dogg, Paris Hilton, Jennifer Hudson e McKenna Grace.
A settembre i Backstreet Boys daranno il via alla residency europea alzando il sipario sullo spettacolo “Into The Millennium HOMECOMING: Live in Germany” in scena alla Merkur Spiel-Arena di Düsseldorf. Concerti in programma il 25, 26, 27, 29, 30 settembre e il 2 ottobre. La formazione ha scritto sul profilo Instagram che conta più di sei milioni di follower: “Il primo posto in assoluto a credere nei Backstreet Boys è stata la Germania. Avete capito chi fossimo prima ancora che il resto del mondo sapesse della nostra esistenza. Per questo, vi saremo per sempre grati e, dopo trent’anni, finalmente torneremo a casa”.
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I Backstreet Boys sono tra le boy band più famose a livello internazionale. Nel 1996 il gruppo, formato da AJ McLean, Howie Dorough, Nick Carter, Kevin Richardson e Brian Littrell, ha pubblicato il suo primo album riscuotendo immediatamente grande successo. Tra i lavori più famosi troviamo anche Millennium, Black & Blue e Never Gone. Per quanto riguarda i brani, citiamo Everybody (Backstreet's Back), As Long as You Love Me, I Want It That Way, Larger than Life, Show Me the Meaning of Being Lonely e Incomplete. Nel corso degli anni il gruppo ha venduto oltre 130.000.000 di dischi a livello mondiale ricevendo anche numerosi riconoscimenti di grande prestigio.
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