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Musica

Primavera Sound 2026, la band Paco Te Quiero: "Suonare al Primavera? Un sogno incredibile"

Valentina Clemente

Valentina Clemente
Instagram @pacotequiero

Quattro ragazzi e due ragazze, le cantanti e “la forza più importante della band”. Nati e cresciuti a Barcellona, di giorno hanno un lavoro normale e la sera si trovano per provare e fare musica. Una passione che sperano possa diventare realtà ma che, intanto, li fa divertire molto e suonare anche al Primavera Sound. Li abbiamo incontrati poco prima del loro concerto all’Aperol Stage e ci hanno detto: “Mai avremmo pensato di arrivare qui, ci scherzavamo molto… è un sogno incredibile”. La nostra intervista alla band

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