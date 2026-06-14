Quattro ragazzi e due ragazze, le cantanti e “la forza più importante della band”. Nati e cresciuti a Barcellona, di giorno hanno un lavoro normale e la sera si trovano per provare e fare musica. Una passione che sperano possa diventare realtà ma che, intanto, li fa divertire molto e suonare anche al Primavera Sound. Li abbiamo incontrati poco prima del loro concerto all’Aperol Stage e ci hanno detto: “Mai avremmo pensato di arrivare qui, ci scherzavamo molto… è un sogno incredibile”. La nostra intervista alla band