Talay Riley, il cantautore vincitore di un Grammy accoltellato a morte a Londra a 35 anniMusica
La polizia ha avviato un'indagine per l'omicidio del cantautore britannico, noto per le collaborazioni con Usher, Nick Jonas e Dua Lipa. Nelle ore successive sono state arrestate tre persone, compreso un uomo poi rilasciato su cauzione ma in attesa di ulteriori accertamenti
Talay Riley, cantautore britannico vincitore di un Grammy Award e noto per le collaborazioni con Usher, Nick Jonas e Dua Lipa, è stato accoltellato a morte a Londra il 5 giugno 2026. Aveva 35 anni. La polizia metropolitana della città ha confermato la notizia e ha avviato un’indagine per omicidio. Dopo aver ricevuto una chiamata di emergenza, i paramedici hanno ritrovato Taley Riley (all’anagrafe Mark Orabiyi) gravemente ferito nel giardino di una proprietà residenziale nel quartiere di Silvertown, nell’East London. I soccorritori non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’artista. “Si tratta di un tragico incidente e il mio pensiero va alla famiglia e ai cari di Mark”, ha dichiarato l’ispettore capo Joanna Yorke, responsabile delle indagini. La polizia ha poi invitato chiunque si trovasse nella zona al momento dei fatti a collaborare, in particolare se fosse in possesso di filmati di telecamere di sorveglianza o altre riprese della mattina dell’incidente che possano essere utili alle indagini. Intanto, nelle ore successive sono state arrestate tre persone con l’accusa di omicidio. Nello specifico, un uomo di 27 anni è stato rilasciato su cauzione in attesa di ulteriori accertamenti, mentre un uomo di 24 anni e una donna di 25 anni sono stati rilasciati senza ulteriori provvedimenti. “Mark era un figlio, fratello, zio e amico amatissimo. Ha portato amore, luce e gioia alla nostra famiglia e a tutti coloro che lo conoscevano. Conserveremo per sempre il suo affetto, il suo spirito meraviglioso e il suo straordinario talento. La sua presenza ha toccato molte vite e il suo ricordo rimarrà per sempre nei nostri cuori. Possa la sua anima riposare in pace”, ha dichiarato la famiglia. “Talay sarà ricordato con affetto da coloro che lo conoscevano pubblicamente per il suo incredibile talento come cantautore e artista vincitore di un Grammy Award e con diversi dischi di platino all'attivo”, hanno aggiunto su Instagram la famiglia e il management del cantautore. “Per coloro che lo conoscevano e gli volevano bene personalmente, ciò che mancherà di più saranno il suo umorismo, il suo spirito generoso e la sua inconfondibile presenza. Siamo profondamente grati per l'enorme dimostrazione di affetto e sostegno che abbiamo ricevuto tramite messaggi, chiamate e visite nelle ultime ore. Grazie per la vostra continua comprensione e sensibilità in questo momento devastante per tutti noi”.
DALLE CANZONI PER BRITNEY SPEARS E DUA LIPA AI GRAMMY AWARDS
Nato il 10 luglio 1990 a Londra, Mark Orabiyi, in arte Talay Riley, intorno al 2009 aveva avviato una carriera di grande successo come autore e compositore. Tra il 2013 e il 2015 aveva infatti firmato brani per artisti di fama internazionale come Usher, Nick Jonas, Iggy Azalea, Chris Brown e il gruppo Pentatonix. Nel 2016 Britney Spears aveva inciso la sua canzone, Clumsy, per l'album Glory, mentre Dua Lipa aveva registrato il brano Last Dance per il suo album omonimo, uno dei primi successi della cantante britannica. Il riconoscimento più prestigioso era arrivato nel 2017 grazie alla collaborazione con la cantante statunitense H.E.R. (nome d’arte di Gabriella Sarmiento Wilson), per la quale Riley aveva contribuito alla scrittura del brano Lights On, contenuto nell'album omonimo e vincitore di un Grammy Award. Anche come interprete aveva ottenuto risultati significativi. Nel 2011 aveva conquistato le classifiche britanniche con il singolo Make You Mine e, nel corso della carriera, aveva condiviso il palco con artisti come Skepta, Usher e Trey Songz.
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