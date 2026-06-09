Talay Riley, cantautore britannico vincitore di un Grammy Award e noto per le collaborazioni con Usher, Nick Jonas e Dua Lipa, è stato accoltellato a morte a Londra il 5 giugno 2026. Aveva 35 anni. La polizia metropolitana della città ha confermato la notizia e ha avviato un’indagine per omicidio. Dopo aver ricevuto una chiamata di emergenza, i paramedici hanno ritrovato Taley Riley (all’anagrafe Mark Orabiyi) gravemente ferito nel giardino di una proprietà residenziale nel quartiere di Silvertown, nell’East London. I soccorritori non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’artista. “Si tratta di un tragico incidente e il mio pensiero va alla famiglia e ai cari di Mark”, ha dichiarato l’ispettore capo Joanna Yorke, responsabile delle indagini. La polizia ha poi invitato chiunque si trovasse nella zona al momento dei fatti a collaborare, in particolare se fosse in possesso di filmati di telecamere di sorveglianza o altre riprese della mattina dell’incidente che possano essere utili alle indagini. Intanto, nelle ore successive sono state arrestate tre persone con l’accusa di omicidio. Nello specifico, un uomo di 27 anni è stato rilasciato su cauzione in attesa di ulteriori accertamenti, mentre un uomo di 24 anni e una donna di 25 anni sono stati rilasciati senza ulteriori provvedimenti. “Mark era un figlio, fratello, zio e amico amatissimo. Ha portato amore, luce e gioia alla nostra famiglia e a tutti coloro che lo conoscevano. Conserveremo per sempre il suo affetto, il suo spirito meraviglioso e il suo straordinario talento. La sua presenza ha toccato molte vite e il suo ricordo rimarrà per sempre nei nostri cuori. Possa la sua anima riposare in pace”, ha dichiarato la famiglia. “Talay sarà ricordato con affetto da coloro che lo conoscevano pubblicamente per il suo incredibile talento come cantautore e artista vincitore di un Grammy Award e con diversi dischi di platino all'attivo”, hanno aggiunto su Instagram la famiglia e il management del cantautore. “Per coloro che lo conoscevano e gli volevano bene personalmente, ciò che mancherà di più saranno il suo umorismo, il suo spirito generoso e la sua inconfondibile presenza. Siamo profondamente grati per l'enorme dimostrazione di affetto e sostegno che abbiamo ricevuto tramite messaggi, chiamate e visite nelle ultime ore. Grazie per la vostra continua comprensione e sensibilità in questo momento devastante per tutti noi”.