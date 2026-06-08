Eros Ramazzotti, la possibile scaletta del concerto a Milano

Dopo il concerto di Milano, sabato 13 giugno Eros Ramazzotti sarà allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli. In seguito, l’artista porterà la sua musica allo stadio Olimpico di Roma, allo stadio Franco Scoglio di Messina, allo stadio San Nicola di Bari e infine all’Allianz Stadium di Torino

eros ramazzotti a milano, la possibile scaletta

A circa tre anni dal precedente album Battito infinito, a novembre Eros Ramazzotti ha pubblicato il suo nuovo lavoro Una storia importante, arrivato al primo posto della classifica settimanale FIMI. Ora, il cantautore (FOTO) è impegnato con la tournée negli stadi. Martedì 9 giugno l’artista sarà in concerto allo stadio San Siro di Milano. Secondo quanto comunicato dal sito di Ticketone, lo spettacolo avrà inizio alle ore 20.30. Al momento massimo riserbo sulla scaletta, attesi i grandi successi. Stando a quanto rilanciato da Setlist, questi i brani eseguiti sabato 6 giugno al concerto di Udine:

Taxi Story

Quanto amore sei

Un cuore con le ali

Un’emozione per sempre

I Belong to You (Il ritmo della passione)

Stella gemella

Adesso tu

Una storia importante

Stupide parole romantiche

Più che puoi

Dove c’è musica

La luce buona delle stelle

Se bastasse una canzone

Musica è

Un’altra te / No Woman, No Cry

Un attimo di pace

Terra promessa

Fuoco nel fuoco

Cose della vita

Un angelo disteso al sole

Più bella cosa