Eros Ramazzotti, la possibile scaletta del concerto a Milano

Dopo il concerto di Milano, sabato 13 giugno Eros Ramazzotti sarà allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli. In seguito, l’artista porterà la sua musica allo stadio Olimpico di Roma, allo stadio Franco Scoglio di Messina, allo stadio San Nicola di Bari e infine all’Allianz Stadium di Torino
A pochi giorni dallo spettacolo al Bluenergy Stadium di Udine, il 9 giugno Eros Ramazzotti sarà in concerto allo stadio San Siro di Milano. Ecco tutto quello che c’è da sapere sull’atteso appuntamento live della voce di Terra promessa: dall’orario di inizio alle canzoni che potrebbero essere proposte.
eros ramazzotti a milano, la possibile scaletta
A circa tre anni dal precedente album Battito infinito, a novembre Eros Ramazzotti ha pubblicato il suo nuovo lavoro Una storia importante, arrivato al primo posto della classifica settimanale FIMI. Ora, il cantautore (FOTO) è impegnato con la tournée negli stadi. Martedì 9 giugno l’artista sarà in concerto allo stadio San Siro di Milano. Secondo quanto comunicato dal sito di Ticketone, lo spettacolo avrà inizio alle ore 20.30. Al momento massimo riserbo sulla scaletta, attesi i grandi successi. Stando a quanto rilanciato da Setlist, questi i brani eseguiti sabato 6 giugno al concerto di Udine:
- Taxi Story
- Quanto amore sei
- Un cuore con le ali
- Un’emozione per sempre
- I Belong to You (Il ritmo della passione)
- Stella gemella
- Adesso tu
- Una storia importante
- Stupide parole romantiche
- Più che puoi
- Dove c’è musica
- La luce buona delle stelle
- Se bastasse una canzone
- Musica è
- Un’altra te / No Woman, No Cry
- Un attimo di pace
- Terra promessa
- Fuoco nel fuoco
- Cose della vita
- Un angelo disteso al sole
- Più bella cosa
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Dopo il concerto di Milano, sabato 13 giugno Eros Ramazzotti sarà allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli. In seguito, l’artista porterà la sua musica allo stadio Olimpico di Roma, allo stadio Franco Scoglio di Messina, allo stadio San Nicola di Bari e all’Allianz Stadium di Torino. Ecco il calendario completo della tournée:
- 13 Giugno 2026 – Napoli, Stadio Diego Armando Maradona
- 16 Giugno 2026 – Roma, Stadio Olimpico
- 20 Giugno 2026 – Messina, Stadio Franco Scoglio
- 23 Giugno 2026 – Bari, Stadio San Nicola
- 27 Giugno 2026 – Torino, Allianz Stadium
Nel corso degli anni Eros Ramazzotti ha regalato successi senza tempo al pubblico: da Fuoco nel fuoco a Un angelo disteso al sole passando per L'ombra del gigante e Un'emozione per sempre. Tra le collaborazioni ricordiamo I Belong to You (Il ritmo della passione) con Anastacia, Fino all'estasi con Nicole Scherzinger e Non siamo soli con Ricky Martin.
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