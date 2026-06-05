Ditonellapiaga, testo e significato del singolo Businessman

Ditonellapiaga torna col nuovo singolo Businessman . E' un brano dal sound ironico ma che ascoltato e interpretato nelle sue stratificazioni testuali ci porta nel labirintico mondo del lavoro. L’annuncio della nuova posizione riprende e porta all’estremo le dinamiche del linguaggio aziendale contemporaneo, trasformandole in una caricatura ironica che sta già generando curiosità e interazioni. Ditonellapiaga Inc . è alla ricerca di una figura professionale dai contorni volutamente esasperati, reperibilità continua, capacità di gestire call e mail anche in pieno agosto e attitudine impeccabile alla produttività performativa da social network. A completare il quadro, benefit surreali e dichiaratamente ironici, perfettamente in linea con l’immaginario del brano. Con la sua estetica pop, satirica e surreale, Ditonellapiaga , all'anagrafe Margherita Carducci, trasforma così un classico annuncio di lavoro in un piccolo caso social, trascinando il pubblico dentro i menadri di Businessman. E' da poco uscito l’album Miss Italia che confermo la capacità dell'artista di decifrare un immaginario pop ironico, originale e sempre più riconoscibile. Intanto ha debuttato il tour estivo che la vedrà impegnata fino a fine settembre.

BUSINESSMAN, IL TESTO

Businessman sindrome da business plan

Wanna be in business class

7 su 7

Deadline check, LinkedIn call e PEC

Tossici da coffee break

7 su 7

Businessman bianchi come fogli Excel

Sognano ai meeting aziendali lunghe ferie tropicali alle Seychelles



Businessman schiavi degli antistress

Odiano i turni straordinari e le convention negli hotel



Ma lui no

Lui non si stanca non si spegne

No non riesce a smettere

Lui no, lui col telefono bollente

Non perde un cliente



Come un vero businessman

(Business! Business!)

Lui è come un vero businessman

(Business! Business!)

Lui è proprio un vero



Businessman scorte di giacche e gel

Testano dopobarba come sommelier

Al gusto di businessman

Parlano solo il business slang

(Dammi un feedback ASAP)



E non staccano il weekend

(Scusa un attimo sono in call)

E sono in troppo dentro un taxi i contanti, il traffico i contatti gli agganci

A caccia di contratti e calmanti

In coda in macchina in città tutti fatti a pezzi dal burnout supplicanti una boccata d’aria

Condizionata



Ma lui no

Lui non si stanca non si spegne

No non riesce a smettere

Lui no, lui col telefono bollente

Non perde un cliente



Come un vero businessman

(Business! Business!)

Lui è come un vero businessman

(Business! Business!)

Lui è proprio un vero businessman

Lui è un vero

Lui è come un vero businessman

Gin tonic e fitness per non pensare

Lui è come un vero



(Business! Business! Lui è un businessman!)

Il più devoto alla sua religione

(Business! Business!)

Servo per amore

(Lui è un businessman!)

La sua non è solo una professione

(Business! Business!)

Ma una vocazione, adorazione

(Lui è un businessman!)

Più grande di un miracolo del cielo

(Business! Business!)

Il suo lavoro, il suo vangelo

(Lui è un businessman!)



Lui no

Lui non si stanca non si spegne

No non riesce a smettere

Lui no, lui col telefono bollente, rovente

Non perde un cliente



(Business! Business!)

Lui è proprio un vero businessman

Lui è un vero

Lui è come un vero businessman

Gin tonic e fitness per non pensare

Lui è come un vero