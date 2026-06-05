Ditonellapiaga, testo e significato del singolo Businessman

Il brano riprende e porta all’estremo le dinamiche del linguaggio aziendale contemporaneo, trasformandole in una caricatura ironica. Intanto è partito il tour estivo
Ditonellapiaga torna col nuovo singolo Businessman. E' un brano dal sound ironico ma che ascoltato e interpretato nelle sue stratificazioni testuali ci porta nel labirintico mondo del lavoro. L’annuncio della nuova posizione riprende e porta all’estremo le dinamiche del linguaggio aziendale contemporaneo, trasformandole in una caricatura ironica che sta già generando curiosità e interazioni. Ditonellapiaga Inc. è alla ricerca di una figura professionale dai contorni volutamente esasperati, reperibilità continua, capacità di gestire call e mail anche in pieno agosto e attitudine impeccabile alla produttività performativa da social network. A completare il quadro, benefit surreali e dichiaratamente ironici, perfettamente in linea con l’immaginario del brano. Con la sua estetica pop, satirica e surreale, Ditonellapiaga, all'anagrafe Margherita Carducci, trasforma così un classico annuncio di lavoro in un piccolo caso social, trascinando il pubblico dentro i menadri di Businessman. E' da poco uscito l’album Miss Italia che confermo la capacità dell'artista di decifrare un immaginario pop ironico, originale e sempre più riconoscibile. Intanto ha debuttato il tour estivo che la vedrà impegnata fino a fine settembre.
BUSINESSMAN, IL TESTO
Businessman sindrome da business plan
Wanna be in business class
7 su 7
Deadline check, LinkedIn call e PEC
Tossici da coffee break
7 su 7
Businessman bianchi come fogli Excel
Sognano ai meeting aziendali lunghe ferie tropicali alle Seychelles
Businessman schiavi degli antistress
Odiano i turni straordinari e le convention negli hotel
Ma lui no
Lui non si stanca non si spegne
No non riesce a smettere
Lui no, lui col telefono bollente
Non perde un cliente
Come un vero businessman
(Business! Business!)
Lui è come un vero businessman
(Business! Business!)
Lui è proprio un vero
Businessman scorte di giacche e gel
Testano dopobarba come sommelier
Al gusto di businessman
Parlano solo il business slang
(Dammi un feedback ASAP)
E non staccano il weekend
(Scusa un attimo sono in call)
E sono in troppo dentro un taxi i contanti, il traffico i contatti gli agganci
A caccia di contratti e calmanti
In coda in macchina in città tutti fatti a pezzi dal burnout supplicanti una boccata d’aria
Condizionata
Ma lui no
Lui non si stanca non si spegne
No non riesce a smettere
Lui no, lui col telefono bollente
Non perde un cliente
Come un vero businessman
(Business! Business!)
Lui è come un vero businessman
(Business! Business!)
Lui è proprio un vero businessman
Lui è un vero
Lui è come un vero businessman
Gin tonic e fitness per non pensare
Lui è come un vero
(Business! Business! Lui è un businessman!)
Il più devoto alla sua religione
(Business! Business!)
Servo per amore
(Lui è un businessman!)
La sua non è solo una professione
(Business! Business!)
Ma una vocazione, adorazione
(Lui è un businessman!)
Più grande di un miracolo del cielo
(Business! Business!)
Il suo lavoro, il suo vangelo
(Lui è un businessman!)
Lui no
Lui non si stanca non si spegne
No non riesce a smettere
Lui no, lui col telefono bollente, rovente
Non perde un cliente
(Business! Business!)
Lui è proprio un vero businessman
Lui è un vero
Lui è come un vero businessman
Gin tonic e fitness per non pensare
Lui è come un vero
Approfondimento
Ditonellapiaga, rigettato ricorso: l'album potrà chiamarsi Miss Italia
©Getty
Ditonellapiaga, per la 1° volta in gara a Sanremo 2026 da solista
L'artista, al secolo Margherita Carducci, è per la prima volta in gara da solista. Per meglio comprendere la sua esibizione con il brano 'Che fastidio!', ripercorriamone carriera, tra evoluzioni sonore e tappe decisive. La cantante romana ha parlato in questi termini del pezzo con cui partecipa alla kermesse: 'è nato dopo un mio momento di crisi, è un brano un po’ provocatorio e pungente ma autoironico'. Un po' come l'intero suo iter artistico (a cominciare dal suo nome d'arte!) A cura di Camilla Sernagiotto