Primavera Sound 2026, Día 1 cancellato per pioggia

6/12 Foto di Clara Orozco

La sua musica unisce R&B, soul, pop e atmosfere malinconiche, fondendosi con tematiche sociali e personali. Hynes è inoltre un rinomato compositore di colonne sonore e produttore e, nel corso della sua carriera, ha collaborato anche con Solange, Mariah Carey, Kendrick Lamar e A$AP Rocky