Primavera Sound 2026, Día 1 cancellato per pioggia (ma i Geese hanno suonato)
Primavera Sound, il Día uno. del Festival inizia decisamente in salita: a causa della forte pioggia saltano i concerti della serata, dalle 20 in poi. Tra questi Massive Attack, Doja Cat, Alex G e tanti altri ancora. Disorganizzazione generale e comunicazioni date sui social (e assenza di campo) non hanno aiutato. Salvi i live del pomeriggio, tra cui quello dei Geese. Il racconto dell'inviata a Barcellona Valentina Clemente