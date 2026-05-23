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Musica

La bolla dei superfan: perché il modello ad abbonamento sta fallendo nella musica

Michele Boroni

Michele Boroni
©Getty

Da Vault a Patreon, imporre la logica delle "bollette mensili" ai musicisti si è rivelato un errore strutturale. Il futuro del settore punta tutto sull'economia dell'evento e sui picchi di passione

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