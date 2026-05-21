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Musica

Ed O'Brien: "Blue Morpho è un dono. I Radiohead sono sempre con me"

Valentina Clemente

Valentina Clemente
Foto di Steve Gullick

Il nuovo album, Blue Morpho, che gli ha dato nuova vita. La musica realizzata come piace a lui. La necessità di prendersi il tempo di cui aveva bisogno, senza prestare attenzione al resto. E il ritorno dal vivo con i Radiohead al completo, che saranno sempre parte della sua vita. Abbiamo incontrato Ed O'Brien, storico chitarrista della band britannica, che ci ha detto: “Solo l’anno scorso mi sono reso conto della grandezza dei Radiohead, grazie alle parole di mio figlio”. La nostra intervista

 

 

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