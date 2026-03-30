La sua musica è parte integrante dei film dei più importanti registi al mondo. Da Guillermo Del Toro, con cui ha collaborato per ben tre pellicole, a Wes Anderson, George Clooney e Kathryn Bigelow, solo per citarne alcuni. Tanti riconoscimenti, ma soprattutto tanta passione anche per il cinema italiano, a cui si è sempre ispirato. E poi il ruolo di Presidente di giuria alla Mostra del Cinema di Venezia nel 2014, un sogno diventato realtà: abbiamo incontrato il compositore Alexander Desplat, l’intervista