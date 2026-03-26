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Musica

Riuniti sotto la stessa LUX: viaggio tra i volti della gente di Rosalía

Valentina Clemente

Valentina Clemente
Foto di Gareth Cattermole for Getty Images

Un legame nato nel tempo, album dopo album, e che si intensifica sempre di più. Tra persone di tutto il mondo che in lei trovano un modello a cui ispirarsi, senza mai sentirsi “diversi”. Volti che diventano famiglia, canzoni che diventano inni, concerti che diventano rito: siamo stati tra il popolo di Rosalía per la data italiana del LUX Tour. E, anche se l’artista ha dovuto interrompere lo show, la sua gente non l’ha abbandonata: “Non non è sola, le siamo accanto”, ci hanno raccontato i fan della Motomami

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