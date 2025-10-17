I Soulwax tornano con All Systems Are Lying: "Volevamo fare qualcosa di nostro"
Un lavoro in studio che suona come un disco rock, ma fatto senza chitarre distorte. I tantissimi progetti a cui si dedicano allo stesso tempo, che permettono loro di tenere viva la creatività. L’intelligenza artificiale, uno strumento come tanti della contemporaneità, ma che mai potrà sostituire un artista. E l’importanza delle imperfezioni, che ancora oggi ci distinguono. L'intervista a David e Stephen Dewaele
