Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Musica

Tom Odell: "A Wonderful Life, un album per essere d'aiuto a chi ne ha bisogno"

Valentina Clemente

Foto di Darren Gwynn

Un nuovo album, A Wonderful Life, scritto con il desiderio di essere d’aiuto a chi ascolta “perché la vita mi ha insegnato che, a volte, basta solo esserci, senza per forza trovare una soluzione a tutto”. Dieci brani frutto di storie vissute e ascoltate, anche molto tempo fa. La gratitudine verso questo lavoro e tutte le persone che gli permettono di svolgerlo. E l’amore, infinito, per il pianoforte, costante della sua vita: Tom Odell si è raccontato ai nostri microfoni, ecco l’intervista al cantautore

 

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky TG24 Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky TG24 Insider
4
50 al mese
per 3 mesi, poi 9€ al mese

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ