Un nuovo album, A Wonderful Life, scritto con il desiderio di essere d’aiuto a chi ascolta “perché la vita mi ha insegnato che, a volte, basta solo esserci, senza per forza trovare una soluzione a tutto”. Dieci brani frutto di storie vissute e ascoltate, anche molto tempo fa. La gratitudine verso questo lavoro e tutte le persone che gli permettono di svolgerlo. E l’amore, infinito, per il pianoforte, costante della sua vita: Tom Odell si è raccontato ai nostri microfoni, ecco l’intervista al cantautore