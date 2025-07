Dodici tracce, intime e potenti. Un progetto che parla di Kae artista e persona, e di ciò che accade oggi in un mondo in continuo cambiamento. Un album audace, coraggioso e toccante, che aggiunge un tassello alla carriera di un musicista, poeta e autore che sa lasciare il segno, sempre: ecco "Self Titled”, uno dei dischi più potenti dell’ultimo periodo (e che si farà sentire molto). Ne abbiamo parlato con Kae Tempest, ecco la nostra intervista