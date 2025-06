Protagonista del Club Friday, prima serata del secondo fine settimana del Festival La Prima Estate, Moodymann è l’alchimista del dancefloor. Nelle sue melodie unisce house, funk e hip hop, per un distillato di eleganza, divertente e celebrativo della musica nella sua totalità, tutto da ballare. Anche e soprattutto al Parco BussolaDomani, per un venerdì da celebrare in pista