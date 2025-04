All’Empire Polo Club da 20 anni c’è anche il Do LaB, spazio dove poter ballare con i migliori dj e performer. Anche quelli a sorpresa, come è successo l'anno scorso, quando Billie Eilish è andata alla consolle e ha dato inizio ad una delle feste più iconiche di Coachella. Quest’anno, per celebrare questo compleanno speciale, il Do Lab si fa teatro di altri eventi. Uno su tutti: il dj set di Dj Pee .Wee, ovvero Anderson .Paak (che abbiamo incontrato prima di salire sul palco). Il racconto dell’inviata a Indio