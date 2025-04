Emma è una canzone nata per caso, Stavo scrivendo a Emma Nolde per trovarci, ma visto che non riuscivamo a organizzare, a scherzo, ho improvvisato un audio vocale, (Emma, quando ci rincontreremo avremo un’altra età) e in quel momento mi sono reso conto che era l’inizio di un nuovo pezzo. Un pezzo su un amore finito e sofferto. Sul rimpianto di un amore, concluso per i motivi sbagliati, per la speranza di trovare di meglio e la paura della noia. Quando l’amore finisce, rimangono quei dubbi irrisolti e quelle domande che continuano a tormentare la mente: “Avrei dovuto fare di più? Avremmo potuto salvarlo?”. Sono interrogativi che tutti abbiamo dentro di noi, in qualche fase della vita, quando ci rendiamo conto che la storia che pensavamo fosse per sempre, in realtà, non è stata altro che un capitolo.



La canzone è riuscita a catturare quella sensazione di vuoto che lascia un amore perduto, ma anche quella dolce malinconia che spesso accompagna i ricordi di un tempo che non tornerà. Ma non è solo una canzone triste. C'è anche una riflessione sulla crescita, sul cambiamento che avviene con il passare degli anni. L’incontro con l’altra persona, così come con noi stessi, avviene in momenti diversi della vita e spesso ci si accorge che, quando ci rincontreremo, avremo davvero "un’altra età". È un pensiero che sottolinea la continua evoluzione dell'essere umano e la consapevolezza che, in fondo, il tempo non si ferma per nessuno.



Il video che accompagna la canzone è stato realizzato dalla regista Lucrezia Bertini, che ha saputo dar forma visivamente a ciò che il brano esprimeva. La scelta di utilizzare una vecchia videocamera dei primi 2000 non è casuale. Lucrezia ha voluto evocare il passato, quei momenti che spesso si fissano nella memoria come se fossero parte di un film, ma con la sensazione che, col passare del tempo, tutto diventi sfocato, lontano, come se fosse passato troppo tempo da allora. Il video racconta frammenti di una relazione che non esistono più, momenti che sono come scatti catturati su una vecchia pellicola, per trasmettere visivamente il senso di nostalgia e di tempo che scorre inesorabile.



In conclusione, Emma non è solo una canzone, ma una riflessione profonda sul tempo, sull’amore e sulla crescita. È la rappresentazione di un processo di cambiamento che riguarda tutti, quella sensazione che, nonostante tutto, ci porta sempre a diventare qualcosa di nuovo, anche quando ciò che avevamo prima sembra svanire nel nulla.



Dal 4 aprile, uscirà anche il formato fisico di Un posto migliore in versione vinile, disponibile in edizione limitata autografata. Il disco è già in pre-order al seguente link: https://giovannitoscano.lnk.to/upm_pre. Sempre a partire da domani, l’artista presenterà il disco negli Incontri e Racconti dal Vivo, l'occasione perfetta per conoscere l’artista, scoprire i retroscena del suo nuovo progetto e ascoltarlo dal vivo in acustico con alcuni brani del disco:

4 APRILE ore 18:30 - MILANO - @EST BAR - Modera Carlo Sabatucci (EST RADIO)

7 APRILE ore 18:30 - BOLOGNA - @SEMM - Modera Edoardo D’Elia (Lamerenda podcast)

8 APRILE ore 19:00 - ROMA - @MONK - Modera Patrizio Ruviglioni

9 APRILE ore 19:00 - PISA - @L'AVVELENATA - Moderano i protagonisti del podcast “Un posto migliore”.