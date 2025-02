Il decimo album in studio. Una carriera fatta di passione, tanto lavoro, curiosità e un forte legame con fan in tutto il mondo. L’instancabile desiderio di far conoscere un genere su cui ci sono ancora molti pregiudizi, di cui loro sono tra gli esponenti più longevi. Abbiamo incontrato Cristina Scabbia e Andrea Ferro dei Lacuna Coil: ci hanno raccontato "Sleepless Empire", il loro nuovo album. E ci hanno detto che il metal, oggi, è più vivo che mai