Joan Thiele, annunciate le date del Joanita Tour 2025

La cantautrice ha annunciato le date del Joanita Tour 2025: "Non potevo non portare in giro Joanita quest’estate. Non vedo l’ora”

Joan Thiele , tra i protagonisti della 75esima edizione del Festival di Sanremo ( SCOPRI LO SPECIALE ), ha appena annunciato il Joanita Tour 2025 che la vedrà protagonista in giro per l’Italia.

Joan Thiele, in arrivo album e tour

La cantautrice è attualmente in gara con Eco al Festival di Sanremo 2025. Venerdì 21 febbraio l’artista pubblicherà Joanita, il suo primo album in italiano. Joan Thiele ha raccontato: “Mi sono presa il mio tempo, per vivere e raccontare quello che avevo dentro. Mi sono data un bacio sulla fronte, per rassicurare la bambina dentro di me. Le ho chiesto di fidarsi. Quando sei una ragazzina, non hai paura, sogni e basta, immagini e inventi il futuro. Ed io ho fatto questo”.

Joan Thiele ha aggiunto: “Ho ascoltato ed investigato le mie emozioni, una ad una. E così ho abbracciato la mia chitarra, acceso l’amplificatore e ho iniziato ad urlare".