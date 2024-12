Tomorrowland 2025, le date e il tema del festival

L'appuntamento è a Boom, in Belgio, da venerdì 18 a domenica 20 e da venerdì 25 a domenica 27 luglio. Intanto sul sito ufficiale si può effettuare la pre-registrazione per provare a ottenere i biglietti

Le date sono finalmente ufficiali: da venerdì 18 a domenica 20 e da venerdì 25 a domenica 27 luglio 2025 va in scena la 19esima edizione di Tomorrowland, che tornerà a Boom, in Belgio. Sono attese circa 400mila persone provenienti da più di 200 nazioni differenti.



Orbyz è il tema scelta per Tomorrowland 2025: si tratta di un nuovo tema, di un nuovo universo immaginifico la cui epopea sarà racconta che farà parte di una trilogia in vendita nello store digitale del festival. Siamo dunque in un ambito fantasy caratterizzato da magia, luoghi immaginari, terre sospese e terre di mezzo. Questo contesto conferma quanto il Tomorrowland sia un mondo assolutamente unico. Intanto sono aperte sul sito ufficiale le pre-registrazioni per sperare di avere la possibilità di acquistare i biglietti.