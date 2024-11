Saafir, rapper e attore di "Nella giungla di cemento", è morto a 54 anni

Il mondo dell'hip-hop piange la morte di Saafir, rapper di Oakland noto per la sua apparizione nel film del 1993 Nella giungla di cemento, e per album quali Boxcar Sessions.

A comunicare il decesso di Saafir, nato Reggie Gibson, è stato il collega e amico di lunga data Xzibit.

L'annuncio della morte

"Non riesco a credere di scrivere questo in questo momento, ma non so cos'altro fare", ha scritto su Instagram Xzibit. "Verso le 8:45 di questa mattina, mio ​​fratello Reggie, conosciuto al mondo come Saafir, è morto. Abbiamo così tanta storia che non riesco nemmeno a spiegare cosa sto provando in questo momento (...) A voi a amici e a tutti quelli che sono rimasti scossi dalla sua perdita, vi chiedo se poteste aiutare Chop Black, suo fratello minore, e suo figlio: la famiglia ha davvero bisogno di essere sostenuta in questo momento. È tutto ciò che posso fare. La mia anima è distrutta. Ti amiamo fratello".