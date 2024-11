Nuzzle ci fa balle con T'Amo T'Amo T'amo e con una playlist esclusiva

Bob Sinclar - World hold on (Children of the sky) ft. Steve Edwards - (Rmx Fisher)

Il Brano originale è uscito il 6 giugno 2006. Si tratta di uno dei miei pezzi preferiti, a 12anni la mettevo 10 volte al giorno! Mi piace molto e la suono spesso in disco!

Gotye - Somebody that I used to know (Rmx Sante Sansone)

Brano iconico uscito il 5 luglio 2011. Il vocal a mio parere è forse il più bello della storia della musica, arriva il ritornello ed esplode la dancefloor, lo canti e ti scateni!

Lizzo - About damn time (Rmx Purple Disco Machine)

Uno dei Remix italodisco più belli che abbia mai ascoltato, bellissime le melodie e il giro di basso che ti trasporta fino alla fine del brano.

La Bouche- Be my lover (Rmx David Guetta, Hypaton)

Remix nato sui social, ma suonato dappertutto; genere future rave, bellissima la scelta dell’arpeggio nel ritornello. Idea partorita da Hypaton.

Lirico en la casa - Marianela (Que pasa)

Remix di Hugel, Merk and Kremont, perfetto come struttura e il ritornello è ipnotico! Sicuramente un masterpiece nei club di tutto il mondo.

Ornella Vanoni - Sant’Allegria (Rmx Jack Sani)

Bellissimo mood, lo ascolto quando sono in viaggio per rilassarmi. La voce di Ornella Vanoni riesce quasi a creare un atmosfera zen.

Travis Scott - Fein (Rmx Chase B)

Già l’originale ha fatto scalpore ma nelle discoteche di musica elettronica c’era bisogno di un remix per suonarla in serata. Un Groove più bello di questo non esiste, se parte in disco, la balli sicuramente.

Empire Of The Sun - We Are The People (Southstar remix)

Questo pezzo mi ricorda le serate universitarie a Milano e devo dire che mi ha conquistato dal primo ascolto. Bellissime le drums di Southstar.

Kate Bush- Running Up that Hill (Kream remix)

Se avete visto Stranger Things, questo remix vi farà venire i brividi. Uno dei pezzi che uso in chiusura nei miei dj set.

Supermode - Tell me why (Meduza remix)

Questo pezzo ha un drop pazzesco, minimal ma allo stesso tempo pieno di energia. L’ho usato diverse volte come apertura nei miei dj set.