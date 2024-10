Family Habits, l'album People Are Mosaics è una questione di famiglia

I frutti non cadono mai troppo lontani dal proprio albero, soprattutto se l’albero è quello del jazz, con il suo terreno adatto ad ospitare radici profonde per chi lo sceglie come casa: People Are Mosaics è un disco che nasce da un dialogo tra padre e figlio, un dialogo fatto di dissonanze, aperture reciproche, improvvisazione e schemi, che riverbera i decenni passati da Ivano Borgazzi, pianista e fondatore negli anni ’90 dei Funky Company (tra le prime band acid jazz in Italia) e suo figlio Mark, cantante, a parlarsi attraverso la musica. Abitudini di famiglia: suonare insieme, confrontarsi sui dischi, e infine comporre brani che uniscono i due mondi ricongiungendosi in un nuovo e inedito linguaggio al di là del ponte generazionale.



Per questi e per tanti altri motivi Family Habits si presentano come uno dei progetti più peculiari nella scena jazz nostrana. Affiancati da strumentisti di assoluto valore come Gianluca Pellerito (batteria), Riccardo Oliva (basso), Federico Bigonzetti (produzione) e dagli ospiti Emiliano Vernizzi (sax), Davide Ghidoni (tromba) e Maxime Obadia (chitarra), la famiglia Borgazzi, dopo aver esordito nel 2023 con un featuring nell’ultimo album di Folamour, una delle stelle delle disco/house contemporanea francese, è finalmente pronta a rivelarsi nella sua forma più completa con questo EP d’esordio.



In People Are Mosaics il pianismo rapsodico di Ivano Borgazzi, che tradisce le sue radici acid, si incontra con la voce cantilenante, fresca e oscura di Mark, dando vita a un universo sonoro che abbraccia fluidamente influenze funk ed elettroniche, alt-pop e nu-jazz. Le atmosfere vengono ulteriormente valorizzate dal dialogo costante con l’astrattismo onirico dei testi di Mark Borgazzi, che danno forma a loro volta a un universo concettuale che attraversa tutto il disco. People Are Mosaics è un disco che riflette sul concetto di identità: gli elementi che ci rendono quello che siamo sono vasti e quasi infiniti, e la totalità dei momenti che viviamo, attraverso diverse condizioni di vita che rivelano aspetti unici di noi arriva a definire la persona che siamo e ciò che abbiamo da condividere con il mondo.