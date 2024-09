Musica

Ad agosto calano le uscite ma non la qualità. Missey crea una poesia dolceamara in musica col singolo Raccontarsi Favole. Segnalo l'atteso ritorno alla musica dopo tre anni di assenza di Mm con l'interrogativa Effe? e poi citazioni speciali per Cordio, Alma e Jalsey. Tolta l'artista sul podio, tutti gli altri brani, scelti tra circa 150 ascolti, sono al secondo posto a pari merito SELEZIONE E SCELTA DEI BRANI A CURA DI FABRIZIO BASSO