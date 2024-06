Samuele Bersani in concerto, annunciate le date del nuovo tour indoor

Il cantautore torna in tournée nei teatri, con nuove tappe del suo viaggio musicale. Dopo il sold out registrato in tutte le date, l’artista di Rimini torna a grande richiesta nei teatri di tutta Italia con “Samuele Bersani & Orchestra – Tour Indoor 2024”. Ecco gli show previsti

Samuele Bersani torna in tournée nei teatri, con nuove tappe del suo viaggio musicale indoor, di teatro in teatro.

Dopo il sold out registrato in tutte le date teatrali, l’artista di Rimini ha deciso di tornare a grande richiesta nei teatri di tutta Italia con “Samuele Bersani & Orchestra – Tour Indoor 2024”, di cui sono state rivelate nelle scorse ore le date (trovate tutte le informazioni relative a date e location nel seguente paragrafo).

Gli show saranno viaggi attraverso la carriera di Samuele Bersani, con una scaletta che comprenderà i suoi più grandi successi e anche le sue canzoni più recenti. Il tutto verrà rivisitato e riarrangiato in chiave orchestrale, per aumentare ancora di più la magia.

Sarà l’Ensemble Symphony Orchestra, diretta dal Maestro Giacomo Loprieno, a esibirsi assieme a Samuele Bersani e alla sua band. I suoni dell’orchestra si mescoleranno a quelli del gruppo del cantautore, aggiungendo un fascino visionario alle composizioni di Samuele Bersani.

Le atmosfere coinvolgenti e i momenti di grande intensità emotiva saranno grandi protagonisti dei vari show.

“Questo Tour con l’Orchestra è lo spettacolo più emozionante che abbia avuto tra le mani in tanti anni di concerti”, ha scritto il musicista sui suoi profili social ufficiali per presentare le nuove date. “Se lo fermassi adesso sarei un masochista senza appello… Ci rivediamo nei teatri in autunno!!!”, prosegue Bersani.



