Lelio Luttazzi, lo spettacolo continua: gli eventi per il centenario

Proseguono i concerti, le rassegne, le pubblicazioni per Lelio Luttazzi. Viaggiano attraverso l'Italia le iniziative in ricordo di un artista a tutto tondo: musicista, autore, conduttore che, con Swing e garbo, ha creato uno stile personalissimo, che ha conquistato la simpatia del pubblico

A fine mese, in collaborazione con l’Istituzione universitaria dei concerti, palcoscenico nell’insolita cornice dell’Orto botanico di Roma per il pianista e autore Vittorio Esposito, vincitore del premio Lelio Luttazzi 2023.

LA CARRIERA AL CINEMA

Lelio Luttazzi era celebre soprattutto come pianista, cantante, autore, conduttore radio-televisivo, ma fu anche uomo di cinema e per questo sarà ricordato il 28 e 29 ottobre alla Casa del Cinema di Roma. Nella prima serata è in programma un concerto cinematografico, cioè la proiezione di un montaggio di parti dei film musicati da Luttazzi, intervallati dall’esecuzione dal vivo di brani al pianoforte. A seguire si può vedere L’illazione, una sua realizzazione cinematografica del 1972 legata alla ingiusta carcerazione subita nel 1970. La seconda serata, il 29 ottobre, è dedicata a un dibattito e alla proiezione del film di Dino Risi L’ombrellone (1965), per il quale Lelio Luttazzi recitò e scrisse musiche.

Sempre nel corso del 2024 esce su vinile la ristampa rimasterizzata di un importante disco del maestro: 30 anni di Swing, realizzato nel 1961.

Le celebrazioni per Lelio Luttazzi proseguiranno anche nel 2025: più che di un centenario allungato è il caso di parlare della rivalutazione di un repertorio che è insieme raffinato, brillante, simpatico, felicemente senza età e sempre swing: proprio come il suo autore e interprete, Lelio Luttazzi.