Addio a Richard Horowitz, il maestro e compositore aveva 75 anni

Il mondo della musica piange la scomparsa di Richard Horowitz, compositore eclettico che ha spaziato dalla sperimentazione alle colonne sonore cinematografiche. Nato nel 1949 a Buffalo, nello stato di New York: oltre a quella di musicista ha anche avuto modo di recitare nella sua carriera, nel corto Beautiful child di Fabrizio Chiesa (2006) per cui ha firmato anche le musiche.

Tra cinema e musica sperimentale

La sua carriera è stata caratterizzata da una grande versatilità. Tra i suoi film come autore delle musiche ci sono: Il tè nel deserto (1990) di Bernardo Bertolucci dove firmò la colonna sonora con Ryuichi Sakamoto, con cui vinsero un Golden Globe; L'Atlantide (1992) di Bob Swain; Quattro bravi ragazzi (1993) di Claudio Camarca; Ogni maledetta domenica (1999) di Oliver Stone, Tre stagioni di Tony Bui (1999), A Jihad for Love (2007). Tra i suoi album di composizioni, realizzati spesso insieme alla compagna d'arte e di vita Sussan Deyhim, Desert Equations: Azax Attra e Eros in Arabia.