Darin, l'ultimo singolo è Electric e lo accompagna a una playlist

Like a prayer - Madonna

Questa canzone e questo video musicale sono i primi di cui abbia memoria, il che li rende davvero speciali. Ricordo quanto rimanevo incantato ascoltandolo e guardandolo. Sapevo che aveva un significato profondo ma non avevo capito esattamente cosa fosse. E oggi mi rendo conto che era così in anticipo sui tempi e così originale!



Beat It - Michael Jackson

Non sono mai stato un grande fan di nessuno quanto di Michael Jackson. Il suo concerto è stato il primo a cui abbia mai assistito e sono rimasto senza parole. Questa canzone specifica mi ha ispirato molto quando ho iniziato a scrivere canzoni. In un certo senso, la vedo come la canzone pop perfetta.



Porcelain - Moby

Una canzone che ascolto quando sono in un bel posto soleggiato, spesso su una spiaggia meravigliosa. Quindi collego questo brano a ricordi molto belli e di calma.



All that she wants - Ace of Base

Quando ero bambino, ho trascorso molto tempo in California e ricordo di aver visto e sentito gli Ace of Base ovunque e ho pensato che fosse fantastico perché venivano anche loro dalla Svezia. Quell'album è stato una parte così importante della mia infanzia, mi ricorda i mesi estivi.



I feel it coming - The Weeknd

Questa è una canzone che mi mette sempre di buon umore, adoro le vibrazioni di Michael Jackson e la collaborazione con i Daft Punk è stata fantastica, un mix davvero super.



(You Drive Me) Crazy - Britney Spears

Questa è stata un’era musicale davvero magica per me, la Svezia ha prodotto il meglio del pop degli anni ’90. Britney Spears era la pop star perfetta e sia lei che Max Martin mi hanno ispirato molto.



New Rules - Dua Lipa

Adoro scoprire nuovi artisti, ricordo di averla sentita e sono rimasto stupefatto dalla sua voce e anche dal suono. È una persona che ascolto molto oggi.



Alejandro - Lady Gaga

Ricordo che quando stavo lavorando al mio album “Flashback” con il produttore RedOne, lui stava lavorando con una ragazza che aveva appena incontrato. Mi ha detto: "È molto talentuosa, viene in studio indossando solo biancheria intima, grandi occhiali da sole e ha lunghi capelli biondi". Pochi mesi dopo pubblicarono il suo primo singolo. Questa è una delle mie canzoni preferite che hanno realizzato insieme.



By your side - Sade

Quando mi sento giù di morale, ascolto questa canzone che mi arriva sempre come un caldo abbraccio. È un brano incredibile di un artista altrettanto incredibile.



La isla bonita - Madonna



Questa canzone ha due significati o connessioni diversi per me. Il primo è di quando ero più giovane, col ricordo di mio zio che la suonava sempre con la chitarra (molto bene, dovrei aggiungere!). Il secondo è più recente e lo metto in relazione con l’isola in cui vivo da un po', Maiorca.