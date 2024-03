I Cor Veleno tornano con Fuoco Sacro: "Il nostro omaggio all'hip hop"

Trent’anni di carriera e non sentirli. I Cor Veleno hanno un bagaglio di esperienza enorme ma nessuna fatica, nessuna stanchezza, nessuna voglia di smettere. Anzi, il loro fuoco sacro continua ad alimentarsi nei beat di Squarta e Gabriele “Gabbo” Centofanti , nelle rime e nelle metriche di Grandi Numeri, nello spirito di Primo Brown che non li ha mai abbandonati. Il nuovo album Fuoco Sacro esce oggi, venerdì 15 marzo, in digitale, vinile e cd. È l’ottavo del gruppo ed è una lettera d’amore all’hip hop, un viaggio nella sua storia e nella loro storia, tra sonorità diverse e collaborazioni di alto livello (nell’album, accanto a Grandi Numeri, rappano, cantano e suonano Inoki, Colle Der Fomento, Fabri Fibra, Nayt, Franco 126, Willie Peyote, Mostro, Ele A, Ugo Crepa, Klaus Noir, Marlon Peroza). Tredice tracce intense, potenti e spesse, come nello stile loro. Ne abbiamo parlato con Squarta .

Dopo la collaborazione con i Tre Allegri Ragazzi Morti siete tornati a fare un album tutto vostro. Cosa vi ha portato a questo? Dopo l’esperimento con Tre Allegri, riuscito perché comunque ci ha arricchito tantissimo facendoci sentire i in un momento di crescita personale e artistica, già durante il tour abbiamo iniziato a buttare giù delle idee per il nuovo disco. A un certo punto abbiamo poi tirato un po’ le somme e ci siamo accorti che queste idee non erano poche, che questo disco stava prendendo un po’ forma da solo. Quando abbiamo iniziato a registrarlo era il 2023, il cinquantenario della nascita dell’hip hop, e ci piaceva omaggiare una cultura che ci accompagna da quando siamo bambini e che ci ha formato.

Fuoco Sacro è un disco che accosta sonorità più hardcore rap a interpolazioni jazz e blues, il Boom bap che rimanda un po’ alle vostre origini, alle vostre prime ispirazioni internazionali e campioni rock che danno alle produzioni un sapore più da anni 2000. Qual è la bussola che vi ha guidato in questo viaggio nella storia dell’hip hop?

Quando facciamo un disco, dal punto di vista produttivo io e Gabbo ci facciamo un po’ guidare ognuno dal proprio gusto. Gabbo è un musicista che ha fatto il conservatorio, io vengo dal rap dei Public Enemy. Poi Grandi Numeri ha una cultura smodata per tutta la musica sudamericana. Quando entriamo in studio mettiamo tutte queste idee nel frullatore per cercare di tirare fuori un blend unico. Questo ci stimola per fare sempre qualcosa di nuovo, non facciamo mai lo stesso disco perché un po’ ci annoia.

Nel disco ci sono diversi featuring. E anche qui a colpirmi è la selezione piuttosto ampia del campione rappresentativo che avete scelto. Si va da chi ha condiviso con voi il percorso artistico totalmente o parzialmente, come i Colle der Fomento e Fabri Fibra, ad artisti più giovani come Willie Peyote e Nayt, da chi si è costruito un nome nell’indie come Franco126 a prodotti della scena underground rap come Mostro. Come li avete scelti?

Sono tutti artisti con cui abbiamo un forte feeling, sono amici e siamo fan della loro musica, con alcuni siamo cresciuti insieme, altri ci è capitato di ospitarli nelle nostre trasmissioni radio quando erano agli inizi. Non è mai una scelta di comodo, c’è sempre una comunione di intenti dietro. Aver messo insieme qualcuno che ha iniziato con noi, qualcuno che è arrivato in mezzo alla nostra storia e qualcuno che si sta affacciando ora al mercato come Ele A, Ugo Crepa e Klaus Noir è la nostra idea: confrontarci con cose del passato ma guardando sempre a un’evoluzione, senza mai rimanere fermi al punto di partenza.