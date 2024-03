Gazzelle in concerto al Forum di Assago, la possibile scaletta

Venerdì 8 marzo, Gazzelle è tornato in tour partendo da Padova. E ha aperto il concerto, nel giorno della Festa della Donna, con un dedica a Giulia Cecchettin. Martedì 12 e mercoledì 13 marzo, è atteso al Forum d'Assago di Milano.

GAZZELLE IN TOUR

Il Dentro XSempre Tour di Gazzelle ha preso il via l'8 marzo da Padova. Le tappe successive? Dopo la seconda data di Milano, in programma il 13 marzo, il 16 sarà al PalaSele di Eboli (Salerno), il 21 al Nelson Mandela Forum di Firenze, il 24 all'Unipol Arena di Bologna, il 3 aprile al Palazzo dello Sport di Roma, il 7 al Pala Alpitour di Torino. Il 16 maggio, invece, sarà la prima volta di Gazzelle all'Arena di Verona. "In questi ultimi sei anni ho capito chi sono, cosa faccio", raccontava Gazzelle prima di Sanremo. Raccontando che, al Festival, ci è andato per far battere il cuore. Perché ha fatto moltissime cose, Flavio Bruno Pardini. Ha suonato nei club, è arrivato allo stadio (facendo il sold-out all'Olimpico): l'Ariston era "solo" un ulteriore bianco di prova.