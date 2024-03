Done, l'estetica degli anni Novanta è in Scandalous: il video

L’idea del brano, prodotto da Francesco Fisotti e Issam Dahmani, nasce dalla voglia di

fondere il rap e l’house music. Entrambi mi affascinano da quando ero adolescente: il rap e l’hip hop sono la mia passione più grande, qualcosa di indescrivibile a parole; la realtà del clubbing invece, ben radicata nella mia terra d’origine, il Salento, mi ha catturato fin da subito, spingendomi a frequentare le discoteche e le feste. Sicuramente, in questo momento della mia vita ho sentito l’esigenza di sperimentare, fondendo tutto ciò che mi ha segnato: è da qui che nasce l’idea del mio nuovo album Popcorn che, per racchiuderlo in una frase, è un elogio alla musica da party in alcune delle sue sfaccettature, le mie preferite.



Scandalous, il primo singolo del disco, é solo una di queste. Con questo brano ho voluto rappresentare un’estetica molto precisa, quella degli anni ‘90: la trasgressione, la nightlife, lo scandalo. Ricordo bene quando ho ascoltato per la prima volta il beat: sapevo cosa volevo comunicare, é stato il sound che mi ha trasportato verso quello che poi ho scritto e registrato. Successivamente, per impreziosire la mia voce sono stati aggiunti i cori di Raffaella Nicolazzo, invece alla produzione sono stati sommati gli assoli di Fender Rhodes suonati da Andrea Rossetti.



Durante le fasi di mix e master della traccia e dell’intero album, ho voluto coinvolgere il videomaker Giuseppe O. Schimera e lo stylist Vinicio A. Attanasi perché volevo dare

un’identità visiva all’intero progetto. Ormai é da anni che fanno parte del mio team e

sapevo perfettamente che avremmo ottenuto il risultato che speravo, entrambi infatti sono riusciti a raffigurare nel dettaglio l’atmosfera che con Francesco e Issam abbiamo voluto dare alla canzone. Popcorn uscirà il 15 marzo su tutte le piattaforme digitali e in vinile per Quattro Bambole Music, buon ascolto e buona visione.