Pink, una fan ha le contrazioni e lei interrompe il concerto

Lo scorso venerdì, Pink ha tenuto un concerto in Australia. Come documentato su X e su TikTok, la cantante ha brevemente interrotto lo show per un motivo molto speciale

Non capita tutti i giorni, di avere le contrazioni pre parto durante un concerto. E non capita tutti i giorni che, il cantante di quel concerto, si ritrovi a far gli auguri a una donna prossima a diventare mamma. È successo a Pink, durante il suo ultimo show in Australia.

Una fan entra in travaglio: le parole di Pink

Mentre stava cantando Our Song, Pink si è accorta di una donna in difficoltà. Un medico la stava portando fuori, e lei ha scelto di interrompere la canzone per capire cosa stesse succedendo. Quando ha saputo che quella stessa donna aveva apparentemente cominciato il travaglio lì, al suo concerto, si è mostrata entusiasta. E ha chiesto quale fosse il sesso del bambino. Ha fatto dunque riferimento al suo nome di battesimo ("Sta per nascere un Alex o un'Alexia?") e ha poi tolto lo sguardo, esortando gli altri fan a fare lo stesso, così da concedere un po' di privacy alla donna. "Wow, Our Song, è successo durante questo brano! Non l'avrei mai detto: sarebbe stato meglio Get The Party Started o Never Not Gonna Dance Again", ha scherzato. Infine, si è congratulata con la futura mamma e l'ha incoraggiata: "È emozionante. Non so nemmeno cosa dire, ma devo tornare a cantare. Buona fortuna, sarà fantastico! Te la caverai alla grande".