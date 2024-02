Jack Savoretti, chi è il cantante che duetta a Sanremo con Diodato

Diodato salirà sul palco insieme a Jack Savoretti per la serata cover e duetti del Festival di Sanremo : i due portano all’Ariston Amore che vieni, amore che vai di Fabrizio De André. Non è la prima volta che il cantante inglese, con nazionalità italiana e un rapporto speciale con la Liguria, collabora con artisti italiani. Nel 2019 è già stato all’Ariston insieme agli Ex Otago, nel 2016 ha registrato Waste your on time on me con Elisa. Nel 2015 si era esibito allo Stadio Luigi Ferraris di Genova: il padre, Guido, è nato nel capoluogo ligure, dove faceva il mediatore marittimo; il nonno fu partigiano genovese. E il primo cantante della città, Fabrizio De André, viene sempre citato da Savoretti come una delle sue più grandi ispirazioni. Poi c’è il calcio: il cantante ha detto più volte di tifare il Genoa (SANREMO 2024, GLI AGGIORNAMENTI LIVE – LO SPECIALE DI SKY TG24 ).

Jack Savoretti, all’anagrafe Giovanni Edgar Charles Galletto Savoretti, è nato a Londra il 10 ottobre 1983, dove si era trasferito il padre. La madre è Ingrid Hepner, ex modella attiva tra gli anni ’60 e ’70. Savoretti trascorre parte della sua infanzia in Svizzera, a Carona, dove studia a una scuola americana, poi si sposta negli Stati Uniti e dopo ancora torna in Inghilterra. Durante l’adolescenza, intorno ai 16 anni, inizia a suonare la chitarra, strumento da cui diventa inseparabile.

Gli inizi della carriera

La sua carriera inizia intorno nei primi anni 2000, dopo che entra nel giro delle live band londinesi. L’esordio vero e proprio è del 2005, quando compare nell’album della cantante inglese Shelly Poole, Hard Time for the Dreamer. Il primo singolo Without è del 2006, ma è solo nel 2007 – dopo essere stato invitato a suonare insieme a Corinne Bailey Ray – che Savoretti inizia a farsi notare nel circuito indie grazie all’album Between The Minds. Il secondo, Harder Than Easy, esce nel 2009. Tre anni dopo arriva Before the Storm. È qui che il suo diventa ufficialmente un nome riconosciuto nel pop rock alternativo.

Gli altri album e le collaborazioni

Arrivato al quarto album, Written in Scars, tra il 2014 e il 2015 Savoretti acquista popolarità anche in Italia, anche grazie ad alcune esibizioni con Elisa, con cui collaborerà più volte negli anni a venire, e per aver girato il video del brano Home al Luigi Ferraris di Genova, dove si è anche esibito. Nel 2016 esce il disco Sleep No More, nel 2019 Singing to Strangers e nel 2021 Europiana. Gli ultimi due album hanno debuttato in testa alla classifica dei dischi più venduti nel Regno Unito. Negli anni ha lavorato insieme a Kylie Minogue, James Blunt, Bob Dylan e Nile Rodgers.