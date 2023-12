Diabolik chi sei? arriva la colonna sonora di Pivio e Aldo De Scalzi

"Al terzo capitolo del Diabolik corrisponde una terza rivoluzione sonora, a ribadire il desiderio di affrontare sempre in maniera differente il personaggio di Diabolik – spiegano Pivio & Aldo De Scalzi – Se per il primo episodio la scelta stilistica si era basata su una scrittura per grande orchestra, con riferimenti alle esperienze di Bernard Hermann e Lalo Schifrin, e per il secondo ci si era spostati verso i territori sonori tipici del prog '70 targato Osanna, New Trolls e Goblin, per questo terzo film, su suggerimento dei Manetti Bros., raccontiamo Diabolik in musica tornando a vecchi amori: il funky, il rhythm & blues e la musica afroamericana. A questa scelta stilistica si contrappone, per raccontare meglio la genesi di Diabolik, un’ulteriore scrittura orchestrale vicina alle soluzioni musicali adottate nei film a cavallo tra gli anni 50 e 60 dalla casa di produzione Hammer, famosa per i propri titoli horror".



Il progetto ha trovato nel ritorno al vinile – un supporto inconsueto per la pubblicazione delle colonne sonore – il suo naturale compimento, una scelta precisa che vuole intercettare quel pubblico che dedica all’ascolto della musica uno spazio e un tempo ben preciso, differenziandosi dalla fruizione della cosiddetta musica liquida. Nella tracklist della colonna sonora di “Diabolik chi sei?” anche: Ti chiami Diabolik dei Calibro 35 - ft. Alan Sorrenti, Io non sono qui interpretata da Raiz, La notte di Ginko interpretata da Franco Ricciardi, La mia sola attrazione interpretata da Mario Biondi e Sullo stesso piano interpretata da Aldo De Scalzi e dedicata al fratello Vittorio, il fondatore dei New Trolls, recentemente scomparso.

