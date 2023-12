Sono Marco Di Genova, cantautore pescarese, vi presento il mio nuovo brano intitolato "Questo spazio irrazionale": è un brano molto speciale per me, perché mi permette di esprimere le mie riflessioni sul significato della vita e sulla libertà di emozionarsi. Racconta come nell'amore spesso sia meglio lasciar perdere le logiche razionali che ci imprigionano e ci rendono schiavi. È importante ascoltare la nostra natura di esseri viventi e lasciarci trasportare dalle emozioni, superando le resistenze delle convenzioni che si oppongono alla nostra felicità. Il titolo stesso del brano sintetizza questa idea: "Questa vita da cartone animato, si fa da soli". Siamo noi a creare la nostra vita e dobbiamo farlo senza eccessivi condizionamenti razionali, proprio come i personaggi dei cartoni animati che sono liberamente capaci di evolversi e di esprimersi. Anche il videoclip di "Questo spazio irrazionale" si ispira a questa visione.



Ho scelto di utilizzare sequenze di cartoni animati degli anni '30, che si fondono con immagini ed ombre per rappresentare "Questo spazio irrazionale". Il cartone animato è per me una forma d'arte che rimane sempre viva e che combina dolcezza ed emozione. E' una rappresentazione artistica che riesce a contenere tutto, senza diventare troppo grande o spropositata. È come un contenitore in cui possiamo mettere tutto ciò che non si può toccare, tutto ciò che è irrazionale ma che dona senso alla nostra esistenza. La musica ha sempre accompagnato la mia vita sin da quando ero bambino e ho imparato a suonare il pianoforte. Le mie influenze musicali sono legate al cantautorato italiano, in particolare Lucio Dalla e Daniele Silvestri. Oltre alla mia passione per la musica, ho anche studiato psicologia clinica, incuriosito dalla mente umana e dalla sua manifestazione nelle emozioni e nelle relazioni. Questo mi ha aiutato a comprendere sempre meglio l'essenza delle esperienze umane e a tradurle in parole e melodie. Prima di questo brano, ho pubblicato altri due singoli: "Microchip" nel 2021 e "Arancione Liscio" nel 2022 in collaborazione con Maionese Project. Sono anche un appassionato di teatro e ho portato le mie esperienze di vita e i miei pensieri positivi nella creazione di un progetto parallelo chiamato "Inediti e Pensieri", che combina musica e teatro-canzone. Spero che "Questo spazio irrazionale" possa emozionarvi e farvi riflettere sulla bellezza dell'irrazionalità nella nostra vita. Vi invito a seguire il mio percorso artistico e a esplorare le mie canzoni dal profondo significato. Ci tengo a ringraziare il mio discografico Davide Maggioni che ha sempre creduto in me e Giuseppe Treppiedi giovane regista che mi ha sempre accompagnato con le sue idee innovative fin dal primo video.