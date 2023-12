Geolier annuncia un grande concerto allo Stadio Maradona di Napoli

Il suo ultimo disco, IL CORAGGIO DEI BAMBINI, è stato il più ascoltato in Italia nel 2023 secondo i dati di Spotify e della Top Album FIMI 2023 fino ad oggi, con 45 dischi di platino e 21 ori collezionati in totale. Ma Geolier non ha alcuna intenzione di adagiarsi sugli allori, e dopo i due tour che l’hanno visto esibirsi per tutto lo stivale, con ben 4 date sold out al PalaPartenope, annuncia nuovi appuntamenti per il prossimo anno.

Uno straordinario ritorno live per un talento con pochi pari, poliedrico ma con un’identità forte e ben delineata, capace di non ripetersi mai ma, allo stesso tempo, di mostrarsi al suo pubblico in continua evoluzione, così come solo i grandi artisti sanno fare. Geolier è senza dubbio uno dei fenomeni musicali più eclatanti che l’Italia abbia visto e vissuto negli ultimi anni. Forte delle sue radici e sempre teso a superare qualsiasi limite geografico e musicale, in pochi anni è riuscito a diventare punto di riferimento per l’urban italiano, nonché nome tra i più richiesti da tutta la scena. Grazie alla partnership con Frecciarossa, saranno previste agevolazioni per raggiungere i luoghi degli eventi. Info e biglietti su www.magellanoconcerti.it.