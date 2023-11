Manuel, emozioni libere con Ibisco in versione piano edition: il video

Sono entusiasta di presentarvi 'Ibisco Piano Edition”, la versione acustica del mio primo singolo in lingua italiana, “Ibisco”, brano che ha conquistato il cuore di molti ed a cui tengo moltissimo. Fin dalla scrittura della prima versione, ne ho immaginata una al piano che potesse esprimere la stessa emozione in una forma ancora più intima e fragile. Questa visione si è concretizzata grazie all'incontro con il talentuoso pianista Matteo Stella. Lavorare alla realizzazione del pezzo nel mio Home Studio, è stata una sfida davvero appassionante, un'esperienza che mi ha permesso di esplorare nuove profondità artistiche. Con l'apporto finale di Cristiano MacLovin Messina per il mix e il mastering, “Ibisco Piano Edition” è diventata realtà, un progetto in grado di racchiudere la passione e la mia dedizione per la musica e l’amore.



Matteo Stella ha saputo catturare l'essenza del brano originale, ed insieme l’abbiamo trasformata in qualcosa di meravigliosamente unico. Abbiamo dato alla canzone una nuova sfumatura, diversa dalle nuance della prima, ma altrettanto potente. È una versione più fragile, ma al tempo stesso forte, più consapevole e più matura. Per il videoclip ufficiale, abbiamo collaborato ancora una volta con Lorenzo Sibug e Kevin Chester Ramos, i talenti dietro il video originale. Questa volta, abbiamo sperimentato con l'innovativo iPhone 15 Pro Max, ottenendo risultati sorprendenti. Girato nell'incantevole Adads Academy di Milano, il video cattura l'atmosfera intima e suggestiva che abbiamo voluto creare: un piccolo teatro, un pianoforte a coda, luci soffuse; un'ambientazione perfetta che rispecchia la nuova anima della canzone.



Sono molto soddisfatto di come sia venuto fuori questo progetto. “Ibisco Piano Edition” è un passo importante nel mio percorso artistico, che mi ha dato la spinta necessaria per produrre il mio primo album in uscita nel 2024. Dopo 10 anni di gavetta con gli Anewrage che mi hanno consentito di condividere il palco con artisti del calibro di Linkin Park e Sum41, questo brano è un'espressione della mia continua evoluzione come persona ed artista. Spero possiate sentire con l’anima ogni nota e ogni parola, proprio come le ho sentite io creando questa versione speciale. Vi invito a seguirmi su tutte piattaforme digital, condividere la musica e le mie, le vostre, emozioni!