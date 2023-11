Lasersight, le sfide della vita racchiuse in 3 Puntini: il video

Sono Lasersight, rapper e cantautore romano dalle contaminazioni indie e pop, ho all’attivo 2 EP, 1 album e diversi singoli e ho collaborato con artisti del calibro di Rayden, YotaDamore e Blue Virus. Il mio nuovo brano 3 puntini (Visory records) che all’apparenza può sembrare una canzone d’amore, in realtà tratta di uno sfogo intimo e ipotetico dell’uomo nei confronti della vita e dalle prove che ogni giorno ci mette di fronte, che sembrano più grandi di noi e che noi dobbiamo affrontare. Il singolo tocca tematiche profonde e complesse, trasmettendo un messaggio di riflessione e di dubbi sulla vita e sul futuro.



Il testo del brano è ricco di metafore e citazioni dirette, che rendono il testo intrigante e stimolante. Inoltre, il suo flow vario e interessante contribuisce a rendere la canzone accattivante e coinvolgente. In questo singolo sperimento diverse tecniche vocali, passando dal rap delle strofe al cantato del ritornello, creando un effetto di dinamicità e originalità.



Da sottolineare la collaborazione con Vittorio Napoletano della band romana Malpensa, che ha curato la produzione del brano. La produzione risulta essere ben fatta, con strumenti e suoni ricercati che valorizzano la voce. Il risultato è un brano ricco di sfumature sonore, che si fonde perfettamente con l'intensità delle parole. Il video del brano, diretto dal regista romano Luca Rossi, è caratterizzato da immagini catturate molto suggestive e intramontabili, mostrando la bellezza di Roma e la sua atmosfera unica. L'uso dei colori, in particolare il rosso e il blu, enfatizza l'energia e l'intensità della canzone. Inoltre, il video riesce a rappresentare in modo perfetto il tema del "lasciato in sospeso" presente nel testo. Le numerose location sembrano suggerire una mancanza di stabilità o un senso di smarrimento. L'uso della sequenza rapida delle foto crea anche un senso di incertezza e di cambiamento, riflettendo così la realtà che spesso caratterizza le relazioni umane. L'idea di lasciar qualcosa in sospeso, di non concludere o risolvere un'esperienza, è resa evidente nelle scene del video.



In generale, il regista Luca Rossi ha saputo cogliere pienamente l'essenza del mio brano, offrendo una perfetta rappresentazione visiva della canzone. Il video riesce a catturare l'attenzione dello spettatore e a trasmettere un'atmosfera unica, che si sposa perfettamente con il messaggio della canzone. In conclusione, le contaminazioni musicali indie e pop rendono il brano unico nel suo genere. Il video, grazie alle sue sequenze di fotografie, completa l'esperienza, rendendo il tutto ancor più coinvolgente e personale. La musica ha il potere di trasmettere un messaggio potente ai giovani. Attraverso le sue melodie e testi, può ispirare, influenzare e sensibilizzare. La musica secondo me dovrebbe fare proprio questo, veicolare messaggi per incoraggiare i giovani ad essere autentici e a credere in se stessi.